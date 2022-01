L’inspector de la Policia Nacional Iván R. F. va acceptar ahir una condemna d’un any de presó per agredir per motius ideològics el fotoperiodista Jordi Borràs, a qui indemnitzarà amb 7.000 euros. L’agent, a més, no es podrà comunicar ni acostar-se a menys de 500 metres de l’informador durant quatre anys i haurà d’assistir a un curs de prevenció de la violència i un altre de respecte als drets humans. Les costes del procés també aniran a càrrec seu.

Tot i la condemna d’un any de presó, la jutgessa Sonia Gutiérrez Núñez ha suspès el seu ingrés en un centre penitenciari, encara que ha advertit el policia condemnat que si comet un delicte podria incórrer en el trencament de la condemna Els fets van passar el juliol del 2018 quan, segons va denunciar Borràs, conegut pels seus treballs contra el feixisme i l’extrema dreta a Catalunya, l’agent, a qui la Policia Nacional va obrir un expedient arran d’aquest incident, el va atacar quan caminava pel carrer a Barcelona mentre cridava «Viva España» i «Viva Franco». El fotoperiodista va patir el trencament de l’envà nasal i va quedar estès a terra. El policia anava de paisà i estava fora de servei. Després de l’atac va fugir, però uns veïns el van perseguir i el van retenir.