«Bon dia, truco del jutjat de Barcelona. Li avanço que té un greu problema judicial». Així començava la trucada que Yolanda va rebre el migdia del 3 de juliol de l’any passat. Realment no era del jutjat que la trucaven, era una empresa de recobrament de factures impagades d’Endesa, DPS Consulting. Un jutjat de Barcelona està investigant aquesta treballadora, l’empresa i dos directius per determinar si coaccionaven i amenaçaven amb falsedats per cobrar aquests deutes. Sense feina, i amb un nen a càrrec seu, Yolanda tenia dret a tenir llum a casa perquè està protegida per llei. Endesa diu que si el cas acaba amb condemna i es demostra que aquesta mala praxi era una forma habitual d’actuar deixaran de col·laborar amb l’empresa.

Yolanda va entrar en pànic i va patir una crisi d’ansietat en ser avisada que o pagava els més de 2.300 euros que devia a Endesa o bloquejaven els seus comptes i es quedava sense llum a casa. Dos dies després, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Ciutat de la Justícia va descobrir que allò no era cert. Que cap jutjat li tallaria la llum ni li embargaria els comptes, i que, a més, com que era clienta vulnerable d’Endesa acreditada pels serveis socials, tenia dret al subministrament. Quan Endesa es va assabentar del cas, va denunciar la treballadora que havia fet aquelles trucades. «És un cas de mala praxi que no compartim», diuen des de l’empresa. Asseguren que ells es van querellar contra aquesta treballadora que va fer la trucada i van obrir una auditoria per depurar responsabilitats. El primer procediment es va arxivar per manca de proves. Després de l’auditoria, la treballadora va ser acomiadada i Endesa va continuar treballant amb DPS Consulting. «Es van prendre les mesures oportunes perquè no es repetís mai més», assenyala la companyia. El desembre del mateix any, l’Aliança Contra la Pobresa Energètica va ajudar Yolanda a portar aquest assumpte als jutjats. El jutjat 5 de Barcelona va admetre el cas i va iniciar una investigació en què han participat els Mossos d’Esquadra i en què es va citar com a investigats l’empleada que va fer la trucada i dos directius de l’empresa: Ricard Parés i Giorgia de la Mata. Segons fonts de l’acusació particular, que ha tingut accés al sumari de la causa, la treballadora que va fer la trucada va revelar a la seu judicial que la seva actuació formava part d’un procediment habitual.