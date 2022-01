El creuament dur d’acusacions que es va produir dimarts entre Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, i Esther Andreu, secretària general de la institució, per la falta de transparència respecte les llicències per edat, amaga una situació que la cambra tracta ja com un cas d’assetjament laboral.

La Mesa va acordar el 18 de gener, abans de rebre la carta de Bayona, encarregar a la secretària general que engegués el protocol per a la prevenció, la detecció, l’abordatge i la resolució de situacions d’assetjament psicològic després de la queixa de l’arxivera Blanca Martínez sobre els comportaments del lletrat, per això s’estudiarà si se li obre o no expedient. Ella, juntament amb Bayona i una altra lletrada, Anna Casas, conformaven l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (Ogdaip) i tots tres van acabar dimitint per l’embolic relacionat amb la publicació de les llicències per edat que va destapar el diari Ara.

El 25 de novembre, l’arxivera va renunciar davant de la Secretaria General com a membre de l’Ogdaip amb un escrit en què revelava que va rebre «una resposta extemporània i desmesurada, amb acusacions inconcretes però contundents de no actuar amb imparcialitat i de deslleialtat». Situació que «no és pròpia de qui pertany a un òrgan col·legiat que, com a tal, ha de tenir els fonaments de la seva feina, el debat i el consens, i que hauria de basar el funcionament en el respecte a les persones, les seves idees i la llibertat d’expressar-les».

«Males formes»

En un correu enviat quan la informació sobre les llicències per edat ja era pública, l’arxivera aclareix al personal del Parlament que va dimitir perquè el seu criteri a l’Ogdaip no era escoltat d’«igual manera» en no ser lletrada i per les «males formes» del seu company en no acceptar discrepàncies sobre com respondre a les peticions d’informació del diari. Bayona va dimitir de l’òrgan de transparència un mes després que ella, el 23 de desembre.

El relat de Bayona, segons la seva missiva, és que la dimissió de Martínez va causar el «bloqueig» de l’organisme. Però Andreu, en el comunicat, ho nega «rotundament» i assegura que el motiu que va donar lloc a la paràlisi va ser «l’actitud i el comportament del lletrat respecte un altre membre de l’òrgan».

Sobre això, ja s’havia pronunciat Bayona: «Voldria assenyalar, finalment, que considero molt greu que la Secretaria General utilitzés davant la Mesa l’escrit de renúncia de l’arxivera -que tenia en el seu poder des de fa dos mesos- sense haver-ne donat cap tramitació. Si aquest escrit era sensible és injustificat haver-lo retingut. Potser hi ha una altra explicació», deixa caure.

I prossegueix, anticipant-se a un posterior comunicat d’Andreu: «Considero especialment greu que la Secretaria General fes una lectura parcial d’aquest escrit per deduir-ne un suposat assetjament laboral imputable a la meva persona». Per això exigeix ​​una investigació interna en creure que la Secretaria General ha anat «en contra de les elementals normes de la funció pública que exigeixen el respecte als subordinats».