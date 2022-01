La Policia Nacional situa l’actual segon tinent d’alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, com un dels responsables de la trama de presumpta malversació de fons al Consell Esportiu d’aquesta localitat, una entitat sense ànim de lucre dedicada a la promoció de l’esport. En els informes aportats a la causa, els investigadors destaquen la «passivitat, permissivitat o deixadesa» davant la manca de control de les subvencions públiques per valor d’uns 200.000 euros anuals, així com possible ocultació d’ingressos, desgavell comptable i possible «enriquiment il·lícit», entre altres irregularitats. Els agents no impliquen en aquesta part de la investigació l’alcaldessa Núria Marín, que segueix imputada per suposadament ignorar les advertències sobre les anomalies, cosa que va negar davant del jutge.

L’últim informe policial sosté que existia «un afany de lucre en una entitat que no té res a veure amb el sector privat (en què sí que existeix aquest ànim d’obtenir beneficis)». El Consell Esportiu es nodreix de subvencions públiques, per la qual cosa «ha de justificar el destí que se li dóna al muntant percebut, que no és altre que el de revertir-lo al sector esportiu» de la ciutat i, sobretot, en activitats per a escolars. Els agents tenen ara al punt de mira els incentius o «beneficis», segons correus electrònics trobats, a repartir al si de l’entitat. «S’oculta de manera reiterada el benefici real obtingut», destaquen. En aquest mateix sentit, altres atestats de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional relaten les presumptes irregularitats en la tramitació d’una subvenció de l’ajuntament al Consell Esportiu i destaquen que «una de les irregularitats més importants» és la declaració d’una xifra d’ingressos molt menor a l’obtinguda. Tot i això, expliquen, és «la falta de control» per part del consistori la que permetia aquesta situació. Connivència dels imputats «Aquesta falta del control degut és aparentment atribuïble en responsabilitat a l’Ajuntament de L’Hospitalet per ser l’atorgant de la subvenció pública», insisteixen els agents. La Policia Nacional concreta que els actors que participen en l’elaboració d’aquesta estructura són els responsables del mateix Consell Esportiu i tècnics de l’Àrea d’Esports de l’ajuntament. Segons la seva opinió, hi ha «connivència» entre Cristian Alcázar, que encara és tinent d’alcalde i va ser president de l’entitat; Eduard Galí, exdirector del Consell Esportiu, i els tècnics municipals «responsables de la verificació de les subvencions». També està imputat l’exregidor Cristian Plaza, que va dimitir.