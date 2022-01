El departament de Salut de Catalunya no descarta la utilització del passaport covid quan es produeixi la reobertura de l’oci nocturn a Catalunya. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, va explicar ahir a Els matins de TV3 que la data i les condicions per a la tornada a la normalitat de les discoteques i els bars musicals encara «no estan fixades».

«En aquest moment s’ha considerat que la mesura del passaport s’ha pogut alliberar, però no puc dir si tindrà correlació o no amb l’oci nocturn», va afegir. Així, va recordar que el certificat es considera «una capa més de protecció», com ara la distància, la higiene de mans, la màscara, la ventilació o les vacunes.

De fet, dins del grup d’assessors del Govern no hi ha hagut unanimitat sobre la retirada d’aquest certificat sanitari, ni sobre la relaxació de les mesures. Dimecres, la presidenta del comitè científic assessor per a la covid, Magda Campins, es mostrava contrària a relaxar les restriccions i a eliminar l’exigència del passaport covid.

D’altra banda, Craywinckel va destacar que tot apunta que s’ha arribat a una fase «d’estabilització», amb una variant que genera un alt volum de casos, però amb menys impacte quant a les hospitalitzacions.

En aquest sentit, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va llançar un missatge tranquil·litzador sobre el subllinatge de la variant òmicron detectat ja a Espanya i conegut com a BA.2 o òmicron sigil·losa o silenciosa. «Veurem com es comporta la BA.2, encara està en estudi, però la informació que tenim és que es comporta de forma semblant a la BA.1 (l’òmicron original). Ho dic amb tota prudència perquè encara és objecte de valoració», va dir al Congrés dels Diputats, en una compareixença a petició pròpia, on també va destacar que l’última setmana s’ha produït un «alentiment» de la sisena onada. Tant Catalunya com la Comunitat de Madrid han confirmat que han seqüenciat dos casos a cada territori, mentre que les Balears van informar dimarts «d’algun cas més».

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, va assegurar que les primeres dades indiquen que el subllinatge té més mutacions que l’òmicron, que ja en presentava moltes, i sembla més transmissible, però no hi ha evidències que produeixi casos més greus ni tingui més capacitat d’escapar a les vacunes.

Canvi de criteri

Per altra banda, Salut considera que la situació de les UCI s’està estabilitzant o fins i tot decaient, el dia en què van baixar de 500 els pacients crítics, una xifra que podria baixar encara més perquè el CatSalut eliminarà del còmput els positius de covid que estan en cures intensives per una altra patologia, segons Efe.