Les negociacions de Yolanda Díaz amb ERC per mantenir unit el bloc de la investidura davant de la reforma laboral no semblen estar donant resultat. Els republicans catalans van fer ahir front comú amb EH Bildu, la CUP i el BNG contra l’acord entre patronal i sindicats. Llevat que l’executiu s’obri a modificar el text, el proper 3 de febrer votaran «no» al Congrés. I el PSOE, amb l’alternativa de Ciutadans i els partits minoritaris al cap, no vol fer cap canvi. Tot i això, la vicepresidenta segona del Govern no es dóna per vençuda i continuarà negociant fins a l’últim minut amb els republicans catalans.

Un dia després que Díaz es reunís a Barcelona amb CCOO i UGT per lloar la reforma laboral i incrementar la pressió sobre ERC, la formació liderada per Oriol Junqueras va presentar al Congrés una declaració amb EH Bildu, la CUP i BNG per denunciar que l’acord és «insuficient».

«Mostrem la nostra absoluta i sincera voluntat per obrir un procés de diàleg i negociació amb el Govern i les forces que el componen, amb la voluntat d’assolir un acord que permeti aprovar una reforma laboral ambiciosa», van sentenciar.

Només van deixar un camí al Govern a canvi dels seus vots: tramitar la reforma laboral com a projecte de llei per incloure les seves exigències. Només així l’executiu aconseguirà «una àmplia majoria» al Congrés amb el suport de les «forces sobiranistes i d’esquerres», van avisar. Però el PSOE no està disposat a tocar el text davant de les amenaces de la CEOE. El president de la patronal, Antonio Garamendi, va insistir que «no s’ha de canviar cap coma». «Si surt un altre acord, serà un altre acord, no serà el nostre», va afegir.

La portaveu d’EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, va assenyalar que la declaració conjunta ofereix al Govern una «alternativa» al suport de Cs i els advertiments de la CEOE. La diputada abertzale, igual que van fer els seus homòlegs de la CUP i BGN, Mireia Vehí i Nestor Rego, respectivament, va recalcar el no a l’acord actual, però el portaveu d’ERC i principal negociador del partit en matèria laboral amb el Govern, Jordi Salvador , no va ser tan contundent. Va rebutjar les pressions exercides per Díaz, va reclamar «absolut respecte» a la tramitació parlamentària i va defensar el seu «dret» a modificar el text, però va deixar una porta oberta al diàleg amb l’executiu.

«Si no es fa com a projecte de llei, haurem de fer un acte de fe on calen més partits», va asseverar Salvador donant a entendre que veuen una possible entesa en la proposta d’Unides Podem de negociar més endavant les seves exigències a la reforma laboral mitjançant altres vies legislatives. En canvi, el sector socialista de l’executiu no hi està disposat. Així, Salvador va instar la vicepresidenta segona a convèncer els seus socis de Govern perquè s’inclinin per obrir la negociació. «Si no hi ha serietat a fer les coses bé, jo no puc avalar aquesta reforma», va dir.

A més, Salvador va reconèixer que el tracte amb la ministra de Treball és «diferent» al del PSOE. «Hi ha un intent per part seva, però això és una coalició de Govern», va admetre. En aquest sentit, va revelar que hi ha hagut «intercanvis, propostes i coses en què es podrien arribar a acords», encara que no hi ha res tancat.