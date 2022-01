L’escriptor Alejandro Palomas ha denunciat els abusos sexuals que va patir quan era un nen per part d’un religiós de la seva escola. Guanyador del premi Nadal el 2018, Palomas va revelar aquestes agressions fa dos anys, però no ha estat fins ara quan ha detallat el que va passar en diverses entrevistes en mitjans de comunicació. «Vaig ser assetjat, abusat i agredit sexualment», va relatar Palomas, que ha tret a la llum el seu patiment després que morís la seva mare.

En una entrevista a Hora 25, a la SER, l’autor d’Un Amor va explicar que tot va començar el 1975, quan tenia 8 anys i cursava 5è d’EGB a La Salle de Premià de Mar. Es va prolongar durant diversos mesos. Diu que era un noi tímid i apocat, que sovint es posava malalt i que el religiós va aprofitar aquesta circumstància per començar els tocaments al cotxe, quan l’acompanyava al seu domicili.

«L’anomenarem ‘germà L’, prefereixo no dir-te el seu nom ni si és la seva inicial real. No et dic que no. El ‘germà L’ era un paio molt popular. Era molt extravertit, molt afable, era com el gran pare i jo era un nen molt vulnerable. Va començar la història perquè jo vaig començar a emmalaltir quan estava a l’escola, tenia molta amigdalitis i emmalaltia molt ràpid. I qui em portava a casa era ell. I durant aquests viatges van començar els abusos», va relatar Palomas a la cadena radiofònica.

«M’estirava al seient del darrere del cotxe, estava molt feble. Amb la mà dreta m’anava grapejant mentre conduïa. M’abaixava els calçotets i em grapejava. Intercalava això mentre es masturbava. Tenia por de posar-me malalt perquè temia aquests viatges. Els meus pares l’estimaven molt», va recordar l’escriptor. «Hi va haver una vegada que el que va fer va ser aturar el cotxe. Ens vam aturar en una mena de riera, va entrar a la part del darrere, em va incorporar, em va posar el cap a les cames i a partir de llavors em va abaixar els pantalons, els calçotets, va intentar masturbar-me. Al mateix temps que ell es masturbava. Allà va passar alguna cosa i ell va acabar, ejaculà i quan va passar això es va enfadar moltíssim perquè ell tenia moments de violència. Canvis d’humor mentre passava això. De sobte em va deixar i quan va baixar del cotxe em va dir una frase que es va repetir molt», denuncia Palomas: «Veus el que em fas fer?».

Els delictes estan prescrits. Però, lamenta Palomas, aquell home va acabar violant-lo quan estaven en unes colònies, mentre ell era a la infermeria.