Presentar el passaport covid per entrar a un bar, un restaurant o un gimnàs ja no és obligatori a Catalunya. Els empresaris d'aquests sectors veuen aquest canvi amb esperança però amb el repte de recuperar els clients perduts aquests mesos.

Els restauradors amb qui ha parlat l'ACN aquest divendres valoren positivament el canvi de criteri. Des del bar La Plaça de Vic, un dels cambrers, l'Albert, ha assenyalat que s'ha sentit "alliberat" amb l'aixecament de la restricció. La mesura s'ha començat a aplicar aquesta mitjanit després que es publiqués al Diari Oficial de la Generalitat. Malgrat això, alguns clients "despistats" del bar La Plaça encara mostraven el passaport esperant l'escaneig. Entre els clients, visions més dividides. D'una banda, contents, però també n'hi ha d'altres, com l'Andreu, que ha destacat la "seguretat" que li donava.

Els gimnasos asseguren que els costarà recuperar els clients perduts

El sector dels gimnasos i complexos esportius ha rebut com una “gran notícia” la retirada del passaport covid per accedir a les seves instal·lacions. Asseguren que els ha comportat “molts problemes” aplicar-lo, tant logístics com econòmics, i ara es marquen el "complicat" repte de recuperar els clients perduts. Noemí Pena, responsable del gimnàs Diagonal Sports de la UPC, assegura que l’aplicació del passaport va comportar moltes baixes i que "costarà molt” recuperar-les perquè l’ús obligatori de la mascareta per entrenar i els continus canvis en les restriccions “no ajuden”. “És un pas endavant, però continuarem patint perquè molts clients prefereixen entrenar pel seu compte a l’aire lliure mentre duri la pandèmia”, afegeix.