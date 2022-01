El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es va mostrar partidari que les discoteques i altres locals d’oci nocturn reobrin l’11 de febrer, una data que es va posar sobre la taula en una reunió amb el sector aquest dimarts. En una entrevista a l’ACN, Argimon va afirmar: «Va sortir aquesta data. És un sector que ha estat molt castigat. Sempre en aquesta inestabilitat en la qual ens movem, penso que hem d’anar obrint tots els entorns». El conseller creu que el passaport covid tampoc hauria de mantenir-se en les discoteques.

El conseller va explicar que el certificat covid es va aplicar a les discoteques com una capa de seguretat addicional a l’hora d’evitar contagis, sobretot en espais tancats on a vegades no s’emporta la màscara. Argimon va insistir que si consideren que el valor de la mesura disminueix amb la variant ómicron per a restaurants, gimnasos i residències, aquesta conclusió també hauria d’estendre’s a les discoteques.

En qualsevol cas, el titular de Salut va recordar que la decisió de reobrir l’oci nocturn correspon a la Comissió delegada del Govern en matèria del covid-19, que reuneix «moltes veus».

Discrepàncies internes

Sobre l’aixecament de les restriccions ahir, entén que alguns experts del comitè científic assessor discrepin d’aquesta decisió. «Si volem que el virus no s’estengui, has de reduir la interacció. Les decisions són diferents quan les preses en uns entorns o altres», va afirmar Argimon, que afegia: «La Comissió delegada ha de prendre les decisions tenint en compte molts vessants i són decisions que no són innòcues des de molts punts de vista. Tenim molts exemples de tota Europa de decisions que a vegades no són ben enteses».

Les discoteques van obrir el passat 8 d’octubre, passada la cinquena onada, amb unes cobertures de vacunació àmplies i quan la incidència de casos era una de les més baixes de la pandèmia (25 casos per 100.000 habitants acumulats en set dies; actualment la IA7 és de 3.210).

Van ser els primers locals de Catalunya on el Govern va aplicar el passaport covid, que al novembre s’ampliaria a la restauració, gimnasos i residències. A part d’algunes petites reobertures, l’oci nocturn portava tancat des de l’inici de la pandèmia. El 20 de desembre, a les portes del Nadal, el Govern va ordenar de nou el seu tancament, a més d’altres restriccions, com el toc de queda, davant l’augment de casos.