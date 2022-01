A vegades les famílies ho amaguen: tenen por que, en explicar-ho, se’ls titlli de mals pares que deixen desemparats als seus fills. Uns altres, a la desesperada, ho diuen per a demanar ajuda, perquè no tenen amb qui deixar els seus fills i tampoc poden permetre’s deixar de treballar. Els nens que es queden solos a casa, perquè han de confinar-se, però els pares dels quals no poden fer-se càrrec d’ells, són una constant que amb la sisena ona, ha explotat definitivament. «És un horror, nens de 4, 5 o 9 anys que s’estan quedant sols i tancats a casa. Però és que no hi ha cap alternativa per a ells», es queixa Sonia Bardagí, presidenta de la federació de famílies monoparentals.

Tot comença amb els brots de coronavirus a les aules. Ja sigui nens que hagin donat positiu en els tests d’antígens o aquells que han de confinar-se perquè a la seva aula hi ha més de cinc casos positius. Hi ha pares que no poden quedar-se amb els seus fills a casa. Si ho fan, s’arrisquen a perdre la feina. Les entitats també detecten aquesta realitat en els centres educatius que, durant les tardes, atenen menors vulnerables. «No és una realitat nova, la portem arrossegant en totes les onades, però sí que és cert que amb aquesta explosió de casos amb els nens en la sisena onada ho veiem més», explica Lidia González, responsable del Centre Educatiu Ítaca del barri de Collblanc i la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat. Sense dret a baixa ni teletreball «No t’ho diuen directament, però hi ha famílies que no tenen xarxa de suport familiar: no tenen ningú amb qui deixar els nens, però els pares han de continuar treballant perquè les ocupacions que tenen són sense contracte. No tenen dret a la baixa i si falten ni que sigui un dia s’arrisquen al fet que els acomiadin», relata González. Parlem d’aquelles ocupacions dedicades a les cures de persones grans, neteja o feines sense contracte i en negre. «A vegades t’assabentes que els nens són positius, però te’ls porten igual al centre perquè no tenen amb qui deixar-los. El problema és que no podem acceptar-los perquè llavors estem posant en risc als altres nens i al nostre personal», diu González. I els nens acaben tancats a casa. No hi ha cap altra alternativa.