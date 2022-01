La Junta de Directors de Centres Públics ha demanat al Departament d'Educació que s'acabin les quarantenes dels alumnes que no són positius de covid-19. Ho ha explicat al 324 el membre de l'entitat Joan Cumeras, director de l'Institut Sobrequés de Girona. Per a Cumeras, cal que només els estudiants que tenen coronavirus facin quarantena, ja que el confinament de tot una classe afecta la docència i genera "angoixa" entre els alumnes. "No és impossible però és molt complex", ha lamentat, per la qual cosa ha demanat que els centres puguin participar de l'elaboració dels protocols per la pandèmia i "que es quedin a cas els positius o la gent que te símptomes i la resta que pugui anar a classe amb normalitat".