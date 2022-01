La Fiscalia Superior de Catalunya defensa que s’investigui a l’’exconsellera’ de Salut Alba Vergès, d’ERC, pel «retard» en la vacunació dels guàrdies civils i els policies nacionals a Catalunya, una «diferència de tracte» que creï podria ser «injustificada i discriminatòria».

En un informe, la Fiscalia es va mostrar a favor que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) admeti a tràmit la querella presentada per la Unió d’Oficials de la Guàrdia Civil (UOGC) contra Vergès i l’exdirector del Servei Català de la Salut Adrià Comella pel retard en la vacunació de policies i guàrdies civils respecte als Mossos d’Esquadra.

El ministeri públic creu que les responsabilitats penals per aquests fets podrien estendre’s a altres exresponsables del Departament de Salut, entre ells l’actual conseller de Salut, Josep Maria Argimon. La querella acusa Vergès i Comella dels delictes de prevaricació, contra els drets dels treballadors, contra els drets fonamentals i llibertats públiques i contra les garanties constitucionals.

Va ser el TSJC el que, a l’abril de 2020, va ordenar a Salut vacunar a tot el col·lectiu de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya, després que associacions i sindicats policials denunciessin retards respecte al dels Mossos d’Esquadra.

Com recorda la Fiscalia en el seu escrit, el mes de desembre passat la sala contenciosa del TSJC va condemnar a la Generalitat per la «inactivitat, retard o falta d’iniciativa per part del Departament de Salut» en donar compliment al Pla Nacional de Vacunació en relació amb els policies nacionals i guàrdies civils que exerceixen a Catalunya.

Per al ministeri públic, «resulta obvi» que el suposat retard en la vacunació dels col·lectius d’agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil «no va poder dur-se a terme sense el coneixement, consentiment i aquiescència» dels qui eren els màxims responsables de la conselleria.

En el seu escrit, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio secunda que s’investigui la querella contra Vergès, «sense perjudici que les responsabilitats criminals imputades puguin estendre’s -en el curs de la instrucció judicial». Concretament, el fiscal al·ludeix a Argimon, llavors secretari de Salut Pública i a l’exdirector de Serveis Xavier Rodríguez.