Pot semblar paradoxal, però el no a la reforma laboral, establert sobre les bases que és una iniciativa insuficient, allunyada de la promesa derogació, i, sobretot, que arriba als republicans sota l’etiqueta de no tocar, és a dir, no es pot negociar, és potser l’element més cohesionador a ERC (d’altra banda, un partit ja de per si mateix amb els seus diferents sectors ben amalgamats) de l’últim lustre. Això en una organització que es defineix com d’esquerres, de la família socialdemòcrata.

És un no que es fonamenta en el fons i es fa irreversible en les formes. Perquè si el Govern s’obrís a negociar, tal com se li reclama, de ben segur que obriria una mínima disparitat de criteris interns sobre la conveniència o no d’acceptar allò negociat. Però sense asseure’s a tractar els temes clau de la reforma, com la primacia dels convenis col·lectius catalans i que la Generalitat sigui l’última autoritat sobre els ERO a Catalunya, no hi ha cap opció.

«Què és això que el president de la CEOE digui que no es pugui tocar ni una coma del pacte i el president del Govern traslladi l’ordre perquè al Congrés, on resideix la sobirania nacional, no es canviï el text?», es pregunta una veu del sector més possibilista d’ERC. I segueix: «Aquesta reforma laboral és una cosa que s’ha gestat en un despatx perquè afecti milions de treballadors. Ni és d’esquerres ni molt menys és nova política i, a més, recorda altres temps», sentencia en referència òbvia, primer, a l’executiu PSOE-Unides Podem i, segon, a la militància podemista de l’artífex de la iniciativa, Yolanda Díaz.

«És la segona llei clau de la qual ens vam assabentar pels mitjans de comunicació, després de l’audiovisual», constata una segona veu que fa seu el que Marta Rovira va expressar la setmana passada quan es va preguntar: «Per què el PSOE no ha buscat la majoria progressista del Congrés i ha actuat d’esquenes a ella, intentant imposar una norma per a la seva aprovació?». Una possible resposta la dóna un coreligionari seu, més instal·lat en qüestions processistes i nacionals: «Ens busquen ara per blanquejar la foto».

Aquest coreligionari introdueix un element sempre present en política: la tàctica política. «Al PSOE ja li va bé que Díaz, a qui alguns han presentat com a possible rival seriosa de Pedro Sánchez, es cremi en aquest tràmit de la reforma laboral. I a ERC, alguna garrotada al Govern no ens vindria malament». A més, el no republicà, i de Junts, EH Bildu, CUP i BNG, forçaria l’executiu de Sánchez a buscar el suport de Ciutadans o fins i tot del PP. «La foto d’Inés Arrimadas i Yolanda Díaz seria un Colau-Valls 2.0», sentencia una veu estratega dels republicans.

Yolanda Díaz no ha guanyat gaires simpaties a ERC. Els republicans li atribueixen un excessiu afany de protagonisme i una brúixola que orienta sempre els seus passos en benefici personal, de la seva candidatura a les properes eleccions al Congrés.