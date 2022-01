Ciutadans (Cs) i el Partit Popular (PPC) veuen amb recel l’impuls de Valents, el partit hereu de Manuel Valls, que té com a objectiu unir el constitucionalisme sota una sola marca. La nova formació, que es va presentar ahir en un acte al Born a Barcelona, està impulsada per Eva Parera, diputada dels populars al Parlament, i que ha fitxat dos exdiputats de Cs, Jean Castel i Jorge Soler, dos exparlamentaris de la formació taronja per Girona i Lleida, respectivament.

De fet, des de Cs i PPC admeten el seu «nerviosisme» per l’impuls de Valents, partit que veuen com una «opa». «Hi ha molta tensió interna», expliquen fonts dels dos partits constitucionalistes, després de constatar que Valents ja els comença a «arrabassar actius». «Això preocupa, perquè són gent amb diners, van forts, i volen part del pastís», afegeixen les fonts consultades.