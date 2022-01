Ja amb l’escàndol als mitjans, l’arxivera, Blanca Martínez, mana un correu a alguns funcionaris en què aclareix que va dimitir per les «males formes» de Bayona. La Mesa sol·licita aquell mateix dia, 18 de gener, que s’estudiï l’activació del protocol contra l’assetjament psicològic, i aquesta és el primer cop que es posa en marxa. Però no se n’informa als passadissos.

No és fins una setmana després, dimarts 25 de gener, quan els membres de la Mesa es desperten amb un correu electrònic d’Antoni Bayona acusant Esther Andreu d’obstaculitzar sistemàticament la transparència i requerint una investigació contra ella. Andreu ho nega «rotundament» a la tarda, en un comunicat molt dur, i atribueix a Bayona el bloqueig de l’OGDAIP per la seva «actitud i comportament respecte a una altra companya» de l’ens. A la seva missiva, el lletrat ja s’anticipava i criticava que es pogués interpretar «un supòsit d’assetjament laboral».

La Mesa no aborda la carta perquè no està registrada ni forma part de l’ordre del dia. L’organisme parlamentari torna a recular i elimina l’article que regula les llicències. Però el xoc al més alt nivell s’accentua i El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, destapa l’acord previ a l’encreuament de missives segons el qual la Mesa pacta engegar el protocol per decidir si obre expedient contra Bayona pels fets que denuncia l’arxivera en dimitir. L’escàndol impacta a la Mesa perquè alguns membres, com va passar amb les llicències per edat, neguen que es tractés l’assumpte en aquests termes i responsabilitzen Borràs de maniobres opaques. La majoria s’inclina per investigar si hi ha hagut assetjament. Però ningú no descarta que hi pugui haver noves maniobres en una batalla que per molts ja és una guerra, amanida amb el debat sobre si el Parlament assumeix la tributació de les dietes en el sou dels diputats.

Al Parlament ha esclatat un conflicte latent. Diputats, assessors i funcionaris reconeixen que l’opacitat ha regnat durant anys a la institució, planejant entre interessos laborals, personals i polítics que es beneficiaven del silenci. «No interessava el soroll ni furgar en segons quins assumptes, però ara ja s’ha obert la veda», assenyala un parlamentari. Després de la publicació de les pagues que reben alguns treballadors acollits a una mena de prejubilació encoberta que costa 1,7 milions d’euros a la Cambra, s’han desempolsat les disputes que s’arrosseguen de legislatures enrere i que esclaten ara en un litigi entre alts càrrecs que tot just ha començat.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va accedir al càrrec al març i a la primera ronda de consultes ja va poder constatar que hi havia temes espinosos arrelats a la institució. Durant els seus primers vuit mesos de mandat, es va instar a recomptar els triennis dels funcionaris - que se sumaven durant tota la vida laboral al sector públic, i no des de l’entrada al Parlament -, va exigir que s’acordés com més aviat millor el pas de les dietes a sou dels diputats - que està esperant un acord que aclareixi qui assumeix la tributació - i va començar a indagar en el perquè hi ha treballadors que cobren sense treballar, com va constatar ella mateixa en signar les nòmines.

Al juny va complir la petició que havia fet l’expresident Quim Torra de cessar el secretari general, Xavier Muro, amb qui l’independentisme portava xocant des del 2016 per les resolucions sobre el «procés» i la retirada de l’escó de Torra. Uns criteris que Muro compartia amb el que va ser lletrat major, Antoni Bayona, que va dimitir del càrrec el 2018 al·legant pressions del sobiranisme. Borràs va cessar Muro al juny - Bayona ja exercia com a lletrat ras - i va col·locar al seu lloc Esther Andreu, que, a l’octubre, va signar un informe on proposava la supressió de l’article 25.4 del reglament, que, si s’apliqués, deixaria la presidenta sense escó quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obri judici oral per presumptament fracturar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.

La relació entre Andreu i Bayona mai no ha estat fàcil, i molt menys amigable. Però tot salta pels aires quan, a l’abril, el diari Ara registra una petició d’informació sobre les llicències per edat. Bayona era un dels tres membres de l’òrgan intern de transparència, l’OGDAIP, amb una altra lletrada, Anna Casas, i l’arxivera Blanca Martínez. Després de diverses topades sobre com presentar la informació, el 25 de novembre, l’arxivera, que treballa a la direcció d’estudis parlamentaris i que havia estat anys enrere subordinada de Bayona, presenta a Andreu la seva renúncia de l’ens al·legant comportaments «impropis». Aquest escrit, segons fonts parlamentàries, no es va traslladar a la Mesa. Un mes després, el 23 de desembre, Bayona també dimiteix perquè considera que hi ha falta de transparència. Així ho comunica formalment a Borràs i verbalment a la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp, que demana una reunió a la presidenta perquè li doni explicacions. Però no arriben a entaular-se.

Abans de lliurar la informació completa al diari, i dos dies abans de la dimissió de Bayona, la Mesa aprova una reducció de cinc a tres anys de les llicències per edat i també un protocol contra l’assetjament psicològic que la institució no tenia. L’import de les prejubilacions es destapa el 17 de gener i Borràs confirma que hi ha hagut dimissions i que ja ha posat remei a l’opacitat. La Mesa es reuneix l’endemà i acorda negociar amb el consell de personal la fi d’aquesta paga i reformular l’OGDAIP. Fonts de la Mesa afirmen que desconeixien l’import total de les llicències i retreuen a la presidenta que el tràmit del 21 de desembre passés «sense més», com un acord amb la plantilla sense més importància, i que «amagués» que hi havia peticions d’informació i dimissions. El cercle de Borràs s’escuda que els acords de Mesa van ser avalats per tots els seus membres.

El xoc de cartes entre alts funcionaris

j.regué. barcelona