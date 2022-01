El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest dilluns a la tarda amb el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco. La trobada ha durat mitja hora i ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, abans de la reunió que Blanco ha mantingut amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Fonts del Govern indiquen a l'ACN que la trobada, que ha servit per parlar de la candidatura Barcelona-Pirineus per als Jocs d'Hivern 2030, ha estat «positiva». Aragonès ha explicat la posició catalana de treballar per uns jocs «sostenibles» i amb el suport i consens de la ciutadania. La reunió ha servit també per comentar l'estat dels treballs tècnics. No s'ha donat detalls sobre si a la conversa s'ha parlat sobre la polèmica amb el president de l'Aragó, Javier Lambán.