Un cop complerts dos anys de legislatura, condicionats per l’esdeveniment històric que ha estat la pandèmia de coronavirus i fets inesperats com l’erupció del volcà de La Palma, la retirada de l’Afganistan o la tensió amb Rússia per Ucraïna, el Govern aconsegueix finalment tenir una planificació sobre el calendari dels propers mesos. Fins ara els esforços contra les successives onades de contagis s’han combinat amb una producció legislativa més gran, que uneix la recuperació econòmica amb una agenda social, però els primers símptomes del control definitiu de la crisi sanitària permeten la Moncloa organitzar mínimament els seus moviments polítics següents. Sempre amb totes les cauteles.

Segons expliquen fonts de l’entorn de Pedro Sánchez, d’aquí a l’estiu l’executiu convocarà la taula de diàleg amb la Generalitat i se celebrarà al Congrés el debat de Política General. Dos compromisos pendents que s’encaixaran a l’agenda en funció de les cites electorals d’aquest primer semestre de l’any: les eleccions de Castella i Lleó del proper 13 de febrer i l’avançament dels comicis a Andalusia, previsiblement per a principis de juny.

Fins a aquest final de semestre, la preocupació del Govern és aprovar dijous la reforma laboral. En aquest punt es concentren ara tots els esforços. La previsió és convalidar el decret per uns pocs vots, però preservant sense canvis l’acord amb patronal i sindicats. El dubte és si el bipartit aconseguirà convèncer ERC i PNB, encara que sembla difícil per ara. El Consell de Ministres també aprovarà demà la llei d’habitatge, també sense cap modificació, tal com estava pactat amb Unides Podem.

Superat l’«importantíssim» tràmit de la reforma laboral, promesa a Brussel·les, tot el focus serà per a les eleccions a Castella i Lleó. L’objectiu del PSOE és aconseguir que no es produeixi la suma de PP i Vox. La campanya es bolcarà a evitar-ho, amb el partit dedicat a aconseguir part del vot de Cs.

Passat el 13-F, el Govern convocarà la Conferència de Presidents a La Palma, a la qual per primera vegada podria assistir el president de la Generalitat. La idea és que sigui les setmanes següents, però es podria modificar si Castella i Lleó no dóna una majoria clara i s’eternitza la investidura.

El pla de l’executiu és posar data a la taula de diàleg després de les eleccions i la Conferència de Presidents. Aquí, segons fonts properes a Sánchez, s’obre la possibilitat que sigui tant abans com després de Setmana Santa (aquest any, a mitjans d’abril). I la mateixa previsió hi ha amb el debat de Política General. En tot cas, les dues convocatòries estan planificades per a la primavera.

En cas que finalment ERC no votés la reforma laboral, la taula de diàleg serviria per reconduir la relació amb un soci clau per a la governabilitat. Encara que la veritat és que al Govern i a Ferraz no semblen exhibir cap temor a un deteriorament de la interlocució amb els republicans. Al contrari, veuen amb optimisme una possible participació de Pere Aragonès a la cita de La Palma, perquè Catalunya, destaquen, s’ha anat incorporant progressivament als fòrums institucionals i fins i tot una representant del Govern, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va participar al novembre a la reunió preparatòria de la Conferència de Presidents.

De manera paral·lela a la taula de diàleg, també se celebrarà una trobada de la comissió bilateral Generalitat-Estat, on es tractaran els assumptes purament «estatutaris», com els etiqueta el Govern, des d’infraestructures a beques. Per a ERC, és fonamental mantenir el diàleg amb el Govern en diversos flancs. És la seva aposta estratègica, durament combatuda i qüestionada per Junts.

La fi d’aquest cicle de sis mesos es produirà amb l’avançament de les eleccions andaluses, que podrien ser al juny, segons el càlcul de la Moncloa. Al PSOE hi ha preocupació pel resultat d’aquestes urnes, malgrat el recanvi de Juan Espadas per Susana Díaz.

La part socialista de l’executiu també veu molt més pacificada la relació amb Unides Podem, malgrat la successió de tensions. A la Moncloa diuen conpeixer tots els passos que fa la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.