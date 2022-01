La corba epidèmica de la sisena onada cau en picat i, per segon dia consecutiu, la velocitat de propagació ja és menor d'u, de manera que el virus es retreu a un ritme del 20% setmanal, tot i que els hospitals encara segueixen sumant ingressos per la Covid i han superat els 3.000 pacients hospitalitzats per la malaltia.

Segons les dades actualitzades aquest dilluns pel Departament de Salut, avui hi ha 3.042 persones ingressades per la Covid-19 als hospitals, 100 més que ahir, de les quals 463, igual que la vigília, estan greus a les UCIs, 301 d'elles intubades i 23 amb ECMO (respiració extracorpòria). El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, que va assolir el passat 16 de gener el màxim de l'epidèmia amb 6.903 punts, fa cinc dies que està caient en picat, i avui s'ha situat en 4.965 punts, 600 menys que ahir. La velocitat de propagació de la malaltia (Rt) es manté per segon dia consecutiu per sota d'u i ha caigut fins a 0,87, nou centèsimes menys que ahir, amb el que cada 100 infectats contagien una mitjana de 87 persones, és a dir, que el nombre d'infectats pel virus s'està contraient. També la saturació dels ambulatoris va afluixant i ahir van atendre un total de 5.886 visites a pacients de Covid, gairebé la meitat que diumenge de la setmana passada, una de les xifres més baixes de pacients dels últims dos mesos. El total de casos confirmats de la Covid per tot tipus de proves ascendeix a 2.176.069, dels quals 6.908 han estat notificats en les últimes 24 hores, mentre que en els últims 7 dies han estat 200.007 els diagnòstics confirmats per PCR o test d'antígens, amb una mitjana encara de 28.572 casos diaris. Des de l'inici de la pandèmia han mort oficialment a Catalunya per la Covid un total de 25.608 persones, cap comunicada en les últimes 24 hores, mentre que en l'última setmana han mort 238 persones per la malaltia, una mitjana de 34 al dia, amb un pic de 55 morts el 18 de gener, el màxim en un dia en aquesta sisena onada, que ha superat en nombre de morts a la cinquena. La incidència acumulada de positius a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 2.563, un total de 199 menys que la vigília, mentre que la incidència a 14 dies (IA14) és de 5.794, un total de 117 casos menys. La positivitat -el percentatge de resultats positius en proves PCR i test d'antígens- s'ha situat en 20,11, vint-i-sis centèsimes menys que ahir, però quatre vegades més que el 5% que estableix l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control. Per comarques, les que tenen avui un major risc de rebrot (EPG) són la Conca de Barberà, amb 8.493 punts, la Segarra (8.170), el Priorat (6.606), l'Alt Camp (6.402), l'Urgell (6.326) i el Baix Camp (6.222). El llindar de risc alt està situat en 100. El Barcelonès, la comarca més poblada, té avui un EPG de 3.878 punts, 500 menys que ahir, amb una velocitat de propagació (Rt) de 0,82, vuit centèsimes menys. Per municipis, els que pitjor EPG registren avui són Vilafant (8.129), Sant Quirze del Vallès (6.796), Vilassar de Mar (6.629), Santa Perpètua de Mogoda (6.580) i Vila-seca (6.566). La ciutat de Barcelona té un risc de rebrot de 3.932, un total de 499 menys que ahir, i una velocitat de transmissió (Rt) de 0,83, vuit centèsimes menys que la vigília.