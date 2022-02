La jutge de Barcelona encarregada del cas Bombers sobre presumpta corrupció està centrant la seva investigació en les factures duplicades o triplicades per un mateix servei que va girar l’empresa adjudicatària dels treballs per a la reparació i manteniment de vehicles del cos, segons van confirmar fonts jurídiques. La magistrada va tornar a cridar a declarar ahir com a imputats set càrrecs de Bombers de la Generalitat, entre ells l’exdirector del cos Manel Pardo, el seu successor, l’excap de la policia municipal de Girona Joan Delort, i el responsable a Catalunya de l’empresa contractista. Segons la togada, se sospita de l’existència d’una «mecànica irregular» consistent a continuar amb l’execució d’un contracte tot i que s’hagués esgotat el pressupost.

La jutge va començar ahir els interrogatoris amb dos testimonis. Un d’ells és l’advocada de la Conselleria d’Interior que va destapar el cas. En una reunió, Pardo va entregar a aquesta lletrada un document en el qual amb un bolígraf va anotar «+2%» mentre deia en veu alta: «Aquestes són les factures més el 2%». La funcionària va demanar explicacions a l’alt càrrec, que va respondre: «No ens podem queixar, perquè abans la xifra a pagar era més elevada».

L’advocada va replicar que esperava que el que estava suggerint no fos el que sospitava i li va advertir que ho traslladaria tot al seu superior, el cap de l’assessoria jurídica d’Interior, Francesc Claverol, que ahir també va comparèixer com a testimoni. Aquest jurista va elevar el succés al llavors conseller d’Interior, Miquel Sàmper, que va encarregar una informació reservada a la secretària general, Elisabet Abad. Els dos advocats que van declarar davant la magistrada van relatar com van succeir els fets, tot i que en ser preguntada la lletrada d’Interior sobre el 2%, aquesta va contestar que desconeixia si aquest percentatge era pagament de comissions il·legals.

Enmig d’aquest procés judicial hi ha l’empresa Iturri, que s’encarregava des del 2014 de la revisió dels vehicles de Bombers de la Generalitat. Segons les fonts consultades, els pressupostos anuals per a aquest servei s’esgotaven abans de finalitzar l’any i s’havia de recórrer al que s’anomena «reconeixement extrajudicial de crèdit», un sistema que era aprovat pel Govern català. No obstant, a partir del 2021, la que era secretària general de la Conselleria d’Interior va rebutjar seguir amb aquest procediment perquè no és una figura que, pel que sembla, pugui utilitzar-se de manera contínua en la contractació pública.

En els mateixos plecs de condicions del contracte apareixen percentatges de fins al 9,5% si es produeixen retards de gestió. Fonts de la defensa dels imputats situen el famós 2% que apareix als documents precisament en aquests recàrrecs addicionals.