Els locals d'oci nocturn reobriran el proper 11 de febrer, sense límits d'aforament ni d'horaris i sense necessitat de presentar el certificat covid per entrar-hi, ha informat aquest dimarts el govern català.

En una roda de premsa després de la reunió de l'executiu català, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmat la data de la reobertura dels locals d'oci nocturn, el sector més castigat per les restriccions per contenir la covid.

Plaja ha destacat que aquesta és "l'última de les restriccions" d'àmbit autonòmic que aixeca el Govern, de manera que Catalunya torna "a l'escenari previ a la sisena onada".

Pel que fa a l'àmbit educatiu, l'executiu català s'ha compromès a aixecar les quarantenes a les escoles abans que acabi el mes de febrer, indistintament de si aconsegueix el consens o no amb la resta de comunitats autònomes i el govern central.

Plaja ha assegurat que proposaran demà al Consell Interterritorial que s'adaptin els protocols de les escoles per eliminar l'estratègia de quarantenes als centres educatius des de setembre de 2020, d'acord amb el que ha demanat la Societat Catalana de Pediatria.

Però en el cas que Catalunya no aconsegueixi un consens amb l'executiu central, Plaja ha avançat que el Govern "seguirà endavant" amb aquest aixecament de quarantenes a les aules perquè sigui efectiu "abans que acabi el mes de febrer", però l'executiu català encara no preveu retirar mascaretes a les escoles, aspecte regulat per decret estatal.