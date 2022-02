Alicia Ramos Jordán va ser designada assessora de la Quarta tinença d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona amb dedicació plena el 14 de setembre del 2020, nomenament que va ser publicat per la gaseta municipal el 17 de setembre. Cinc dies més tard, el dia 22, la presidenta del grup de Ciutadans, Mari Luz Guilarte, va presentar un escrit davant el Comitè d’Ètica del consistori perquè considera que aquest fitxatge vulnerava el codi ètic municipal per ser Ramos Jordán parella sentimental de la regidora d’Habitatge, Lucía Martín, una àrea que també depèn de la Quarta tinença de batlia.

Guilarte argumentava en la seva missiva que la decisió vulnerava el codi ètic en els punts 3.3 i 8.2 b, referents als conflictes d’interès en la designació de personal i en concret a la necessitat que un càrrec s’abstingui de prendre decisions que afectin persones si hi pot haver un conflicte d’interès familiar.

La recomanació del comitè

El comitè va analitzar l’assumpte i va emetre una nota després de reunir-se i tractar l’assumpte el 8 de març del 2021, nota que Ciutadans va difondre ahir un cop rebuda després d’esperar-la, explica el grup, durant mesos.

La nota indica que els membres del comitè van concloure per unanimitat que s’havia vulnerat el codi en designar Ramos Jordán, exdiputada de Podem al Congrés, encara que no pel punt que esmentava Guilarte. El comitè destaca que no es va afegir documentació que justifiqués la seva elecció, cosa que ateses les dades conegudes incrementa la sospita de favoritisme, però destaca que, ja que no hi va haver concurs públic, qui va designar l’assessora va ser l’alcaldessa, Ada Colau, i que com que no hi ha vincles entre Colau i l’avui assessora, no s’aprecia conflicte d’interès. Tot i això, el comitè creu que es va donar «una imatge reputacional negativa de la institució pública» per «les esmentades afinitats personals» entre Ramos i Martín.

El comitè, que recorda que la nova assessora no només era parella d’una regidora sinó també integrant del mateix partit que ella, conclou que hi ha hagut «un mal al prestigi i a la imatge pública» de l’ajuntament i recomana evitar actuacions similars en el futur.

Fonts municipals van assegurar que el Comitè d’Ètica només retreu que no constés el currículum de la designada a l’expedient, que sí que apareixia al Portal de Transparència.