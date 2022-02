El Departament d’Educació està aquests dies preparant els nous currículums d’infantil, primària, ESO, batxillerat i FP de grau mitjà en aplicació de la nova llei d’educació, la Lomloe o llei Celáa, per al curs 2022-2023. Aquests currículums, que quedaran plasmats en tres decrets, a més d’incloure el nou model d’ensenyament i avaluació per competències, poden ser un instrument del Govern per donar resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga tots els centres educatius de Catalunya a impartir un 25% de matèries en castellà.

El 50% d’aquests currículums el marca el Ministeri d’Educació, mentre l’altre 50% competeix a les autonomies. En el cas de Catalunya, i concretament en el decret d’educació bàsica, que inclou primària, ESO i FP de grau mitjà, Educació pretén utilitzar aquest 50% per dotar de més autonomia de gestió els centres perquè puguin desenvolupar el seu projecte. És el que els va traslladar la secretària de Transformació Educativa de la conselleria, Núria Mora, als directors de centres en una reunió recent. «En el nostre 50% donarem el màxim pes a l’autonomia de centres perquè decideixin com donar resposta a les necessitats d’aprenentatge del seu alumnat», els va comunicar Mora.

Així mateix, i en línia amb aquesta filosofia de més autonomia de gestió, el decret d’educació bàsica contemplarà que els centres tindran un 20% de l’horari lectiu, això seran 5 o 6 hores a la setmana, per atendre especificitats de l’alumnat segons el territori o entorn o problemàtiques curriculars del mateix, segons va detallar a la mateixa reunió Ramon Grau, subdirector general d’Ordenació Curricular. Aquest 20% del temps podria ser la via perquè els col·legis augmentessin, per exemple, les hores de castellà o de català.

Percentatge de gestió pròpia

Concretament, l’esborrany del decret recull que «els centres disposaran d’un percentatge de l’horari setmanal que gestionaran de forma autònoma. Aquestes hores les podran dedicar a vertebrar un projecte globalitzador de caràcter transversal o bé centrar-les en la resolució d’aquelles problemàtiques curriculars que el col·legi tingui plantejades derivades del seu entorn».

O com més clarament ho va expressar Grau: «Si un centre, pel seu entorn sociocultural, detecta deficiències, per exemple a l’àmbit de la llengua, podrà dedicar aquestes hores a potenciar el seu projecte lingüístic. Si el centre opina que l’horari dóna poques hores a segons quina matèria, podrà agafar aquestes cinc hores i dedicar-les al que cregui convenient».

I aquí encaixaria el compliment de la sentència del TSJC. Els centres tindran, per una banda, un horari marc genèric, amb unes hores fixes per matèria. I, per altra banda, tenint en compte la seva autonomia i avalats pel decret, tindran 5 hores a la setmana que podran dedicar a impartir més català o més castellà o altres assignatures que considerin que ajudaran a reforçar les competències de l’alumnat. Aquest esborrany ja s’ha fet arribar a les direccions dels centres, que podran introduir millores abans que el Govern l’aprovi.

I mentrestant, als jutjats, la Fiscalia Superior de Catalunya ha arxivat les denúncies contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per anunciar que mantindran el model d’immersió lingüística a les escoles, en entendre que no han realitzat «cap acció» per desobeir la justícia.

En el seu decret d’arxiu, la Fiscalia sosté que, més enllà de les declaracions públiques, no consta que el Govern hagi «dictat ordre o instrucció concreta amb eficàcia al pla administratiu que vagi en el camí del desacatament» de la sentència del TSJC. A més, per al ministeri públic només podrien incórrer en delicte els que estan cridats a complir el mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és a dir, «els respectius directors o directores dels centres on la qüestió es pogués suscitar», afegeix el decret d’arxiu de les denúncies, presentades per l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) i el sindicat ultra Mans Netes.