El nou ajornament de la tercera reunió de la taula de diàleg entre els governs de l’Estat i la Generalitat que ha decidit l’executiu de Pedro Sánchez ha indignat profundament la part catalana. Si bé a micròfon obert, emparant-se en què no hi ha hagut cap declaració oficial des de Madrid, s’ha optat per mantenir la calma i, com a màxim, enviar algun missatge indirecte, ja en privat, diferents veus republicanes es van esplaiar. «És preocupant perquè suposa un ús frívol i electoralista de la negociació per resoldre el conflicte polític. I, per tant, una actitud molt distant de la que hauria de ser», apunta una de les veus.

La intenció de l’executiu central és deixar passar, no només les eleccions de Castella i Lleó, sinó també les d’Andalusia (en el cas que es convoquessin, de manera encadenada amb les castellanolleoneses, i que podrien celebrar-se a la primera quinzena de juny) i, fins i tot, una Conferència de Presidents, abans d’emprendre aquesta tercera reunió. «Hi ha malestar al Govern», explica una altra font d’ERC, «perquè demostra una estratègia per part del PSOE únicament sotmesa al càlcul electoral», sentencia. La conclusió de tot això és que «aquestes especulacions matusseres» sobre el calendari fan que sigui «molt difícil construir confiança amb el Govern». La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va asseverar que el Govern «faria bé de reflexionar sobre el marc global».