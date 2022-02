La jutgessa atribueix a alts càrrecs de la direcció general de Bombers de la Generalitat de Catalunya d'haver permès les irregularitats "pressupostàries i comptables" en el manteniment dels vehicles del cos, una forma de conducta que qualifica de mecànica "falsària", segons un acte al qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorial que Diari de Girona. Està previst que aquest mes de febrer comencin a declarar els set imputats, entre ells l'exdirector del cos, Manel Pardo, al seu successor, Joan Delort, i el responsable a Catalunya de l'empresa contractista Iturri. Ara com ara, no s'han trobat compensació econòmica en favor de funcionaris implicats, ni el pagament de cap comissió, segons fonts coneixedores de les perquisicions.

La togada del Jutjat d'Instrucció número 14 de Barcelona que al principi es va fer càrrec de l'assumpte (ara està la titular) va sostenir en la resolució per la qual se citava a declarar als investigats que "la gestió del pressupost i de la despesa pública" del servei adjudicat a l'empresa Iturri "es revela tan irregular i permanent en el temps" que existeixen "indicis sòlids" que podrà anar "més enllà d'una mera infracció administrativa". Precisa que en aquesta operativa "ha exigit que concorri l'acció de multitud de funcionaris públics a qui es té i s'ha tingut encomanada la tasca de controlar la forma en què s'ha de distribuir el caudal públic". Aquesta acció, "pel que sembla coneguda per moltes persones i acceptada potser per ser reiterada en el temps, pot excedir de la mera negligència", subratlla.

Falsedats i alteracions

Les irregularitats consistirien a continuar amb l'execució del contracte de serveis per al manteniment dels vehicles dels Bombers encara que s'hagués acabat el pressupost, acumulant el deute per a compensar-la al següent any. En aquesta operativa podrien haver-se duplicat factures i alterat albarans. La magistrada sosté que arran de les intervencions telefòniques s'han obtingut "elements de sòlida corroboració" d'aquestes conductes. En una conversa, un responsable de Bombers arriba admetre que "la cosa igual està mal feta" i que porten 12 o 14 anys realitzant-la.