El diputat de la CUP Pau Juvillà ha frenat la seva activitat política al Parlament per problemes de salut, tot i que està disposat a mantenir la seva acta de parlamentari. L’escó del diputat anticapitalista està en uns llimbs perquè la Junta Electoral Central (JEC) va confirmar el seu cessament de l’hemicicle malgrat les maniobres de l’independentisme d’intentar blindar-lo després de ser condemnat per desobediència a sis mesos d’inhabilitació i a una multa de 1.080 euros per no retirar els llaços grocs del seu despatx de la Paeria de Lleida en període electoral, quan era regidor.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) encara no és ferma perquè Juvillà ha recorregut davant el Tribunal Suprem (TS), per la qual cosa tant ell com la cambra catalana espremen totes les vies legals per mantenir les seves funcions.

Però, paral·lelament a això, i pocs dies abans que s’esgoti el termini perquè la presidenta del Parlament, Laura Borràs, informi de les accions que ha adoptat per complir l’ordre de la JEC, Juvillà ha estat diagnosticat d’un problema de salut que l’obliga a no poder assistir a la Mesa del Parlament d’avui, en què exerceix com a secretari tercer. Tot i que la seva «complicada» situació de salut «li impedirà mantenir la seva activitat política habitual», segons la CUP, Juvillà «ha expressat la seva voluntat de mantenir la seva condició de diputat en defensa de la sobirania del Parlament».

La CUP estudia ara com afronta aquesta situació i busca fórmules per afrontar una possible baixa del parlamentari. Juvillà, via Twitter, va expressar que «avui, de bon matí, el primer pas per tornar a pujar un cim una altra vegada. I, malgrat tot, disposat, com no podia ser d’una altra manera, a garantir els drets dels diputats i la sobirania del Parlament», amb fotografies de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Des del partit destaquen que aquesta situació ha estat sobrevinguda, ja que han tingut coneixement del diagnòstic en els darrers tres dies, però la separen de l’embolic amb la JEC. Fonts de la CUP insisteixen que busquen fórmules per defensar el seu escó independentment de la situació sanitària de Juvillà, i que esperen una resposta conjunta de l’independentisme per blindar-ne l’acta. Borràs té fins divendres per decidir si manté l’acta segons el que ha aprovat la cambra catalana o si, per contra, retira l’escó com reclama la Junta Electoral Central.