La Societat Catalana de Pediatria (SCP) ha demanat la "progressiva retirada" de totes les mesures de control als centres educatius i en les activitats de lleure educatiu les pròximes setmanes a causa dels efectes negatius de les mesures de control de la pandèmia sobre els nens.

En un comunicat, ha recordat que les mesures als centres educatius "no s'han modificat" des de la reobertura de les escoles el setembre del 2020 mentre que la resta de sectors socials han anat tornant a poc a poc a la normalitat.

Per la SCP, aquest abordatge diferent representa un "greuge comparatiu" que contrasta amb el fet que la infecció és majoritàriament lleu en la infància, encara que no gaire sovint pugui comportar situacions de gravetat.

Pels pediatres, les mesures actuals, basades en l'ús de la mascareta, la separació en grups de convivència estable i les quarantenes de contractes, tenen "efectes negatius" en àrees fonamentals dels menors com l'aprenentatge, la sociabilitat i la salut mental i emocional.

Per això, la SCP ha demanat la progressiva retirada de les restriccions amb la suspensió de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta al pati i a l'aula, l'eliminació dels grups de convivència estable, finalitzar l'estratègia de tests massius i quarantenes de contactes als centres, tractar la infecció per Sars-CoV-2 com la resta de virus en la infància.

La SCP ha dit que caldrà mantenir la vigilància epidemiològica i diagnòstica als centres d'atenció primària i hospitalària amb la recollida sistemàtica de dades sentinella microbiològiques en les sospites de virus respiratoris, i revisar els criteris i mecanismes actuals per obtenir el certificat covid en la població pediàtrica.