El Govern català va oficialitzar ahir l’obertura de l’oci nocturn el divendres que ve, 11 de febrer. La reobertura, ja avançada pel conseller Josep Maria Argimon la setmana passada, significa tornar a l’estat previ a la sisena onada de la covid. Un retorn a la normalitat que ve confirmat per la intenció d’elaborar un nou protocol escolar pel qual els alumnes que donin negatiu als tests i no tinguin cap símptoma seran aptes per ser admesos a les aules, amb independència de la seva exposició al virus. La intenció és aplicar aquest nou protocol aquest mateix mes de febrer.

L’executiu comparteix així el que han manifestat els pediatres de Catalunya, expressat en un comunicat pel qual demanaven la fi de les quarantenes infantils. La proposta serà traslladada al Consell Interterritorial de Salut d’avui. Si no s’aprova llavors, el Govern aplicarà unilateralment la mesura, cosa per a la qual té competències, encara que no serà de manera immediata. La intenció de la Generalitat és executar-lo aquest mes de febrer, «quan es pugui, aquests canvis no es poden fer un dia per l’altre». A la reunió també es va abordar un altre dels punts que demanaven els pediatres, com és la retirada de l’obligació de portar mascareta per part dels nens. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va assenyalar que aquesta és una restricció ordenada pel Ministeri de Sanitat i que també seria abordada al Consell Interterritorial. Amb tot, el Govern va advertir que l’eliminació de les restriccions no vol dir que s’hagi eradicat la pandèmia, va expressar la portaveu, que va demanar a la ciutadania que mantingui els hàbits elementals de defensa davant l’expansió del virus.

Plaja, amb tot, va asseverar que el pic de la sisena onada ja s’ha creuat i que els casos i ingressos hospitalaris, encara que quantiosos, segueixen en descens. Sobre l’espera de 10 dies, per part de l’oci nocturn, per poder reobrir, Plaja va revelar que un dels compromisos de l’executiu era comunicar amb tota l’antelació possible qualsevol decisió d’aquesta mena, ja que és coneixedor de «la logística complicada» que comporta aixecar les persianes en aquest sector. «A més, veient la tendència actual, es vaticina que d’aquí a 10 dies ens trobarem en la situació pandèmica ideal per a la reobertura», va sentenciar la portaveu.

Per altra banda, la corba epidèmica de la sisena onada de la covid va continuar caient ahir en picat a Catalunya amb la millora de tots els indicadors epidèmics, tot i que encara es va registrar una mitjana de 41 morts diàries per coronavirus l’última setmana. El risc de rebrot (EPG), que va assolir el 16 de gener passat el màxim de l’epidèmia amb 6.903 punts, va continuar baixant fins als 4.433 punts.