La Policia Nacional ha detingut una dona de 22 anys a Barcelona per un presumpte delicte d'amenaces de mort i un altre d'assetjament a Internet. L'arrestada va publicar durant vuit mesos missatges en els quals expressava la seva 'admiració/decepció' i 'amor/odi' per l'actriu Candela Peña, arribant a amenaçar-la de mort, segons informa 'La Vanguardia'. En un moment donat, els missatges es van ampliar al fill de 10 anys de l'actriu, publicant una foto del menor amb el missatge 'Et juro que el mato'. La víctima va interposar una denúncia i va aportar més de 40 pàgines amb captures de pantalla de centenars de publicacions dirigides a ella i missatges rebuts al seu compte d'una xarxa social.

Tots els missatges provenien de perfils falsos creats amb l'única intenció d'assetjar i amenaçar la víctima. Els agents han comptabilitzat més d'una vintena de comptes creats a la xarxa social en qüestió. Després d'una exhaustiva investigació, els agents van obtenir dades dels perfils com el seu contingut i les dades tècniques associades. Finalment es va poder identificar la usuària i presumpta autora dels fets. Va ser arrestada al seu domicili. Els agents han comprovat que la dona vigilava i controlava els moviments de la víctima i sabia on estava i què feia a cada moment.