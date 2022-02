La CUP no assistirà a la trobada que tenia prevista amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que donava inici a la ronda de reunions que el cap de l'executiu vol fer amb els partits i entitats independentistes per a definir un nou horitzó per al moviment. La plantada arriba en protesta per les detencions de quatre activistes per l'habitatge presumptament relacionades amb un desnonament que va tenir lloc al barri del Poble-sec de Barcelona al maig del 2021, i que estan acusats de danys, atemptat contra agents de l’autoritat, resistència i desobediència greu i delicte de coaccions. Els anticapitalistes creuen que s'està duent a terme una operació de "repressió" i que és una mostra que els pactes amb la CUP "no s'estan complint".

Un comunicat de la CUP ha fet públic, a poc més d'una hora de la reunió amb Aragonès, que els representants de la formació que tenien previst assistir al Palau, no acudiran. Els anticapitalistes planten el president en protesta per les detencions dels activistes fetes aquest dimecres al matí i, a més, han convocat a la premsa a les portes de la comissaria on estan detinguts. Al comunicat, la formació manifesta "el seu clar rebuig a la repressió que s’està duent a terme contra el moviment per l’habitatge i els seus integrants". "Mentre no es garanteix el dret a l'habitatge, aquest Govern segueix participant en la persecució contra l’únic que el defensa i el garanteix", afegeixen. A més, retreuen al Govern d'Aragonès que "tracti l’emergència habitacional com un problema d’ordre públic, enviant el cos de Mossos d’Esquadra a participar en els desnonaments i detenint a activistes en defensa de drets fonamentals". En aquest sentit, la formació exigeix "la fi de la repressió i aturar immediatament la participació de les brigades antiavalots als llançaments". Per últim, la CUP recorda que "no comparteixen l’enfocament de legislatura de l’actual Govern d’ERC i JxCat". "La CUP va arribar a uns compromisos de mínims en relació a la protecció del dret a l’habitatge, que els fets constaten que a dia d’avui no només no s’estan complint sinó que van en direcció contrària, ja que se segueixen prioritzant els interessos dels fons voltor i dels especuladors als de la majoria de la població", conclouen.