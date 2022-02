Després de l’explosió de la pandèmia, el gran augment de la taxa de pobresa va mostrar que l’altra cara de la moneda del coronavirus era l’impacte econòmic, especialment entre els col·lectius més desfavorits que no havien sortit de l’anterior crisi financera. Fa temps que les oenagés denuncien i exigeixen un canvi en les polítiques socials, perquè les ajudes no arriben a les llars que ho necessiten. Una resposta parlamentària al PSC ho torna a demostrar: la Generalitat va denegar el 63% de les peticions per percebre la renda garantida a Catalunya durant els anys 2020 i 2021.

El 2020 i el 2021, 56.675 llars van sol·licitar aquesta prestació. No obstant, el Govern només va acceptar tramitar-la per a 20.630 casos. La renda garantida també serveix per complementar altres ajudes estatals o subsidis. En aquests dos anys es van sol·licitar 42.746 complements, però només l’han rebut 17.734, el 58%.