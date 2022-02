Els sis primers gossos de la raça beagle que participaran en un assaig per provar un nou fàrmac no seran sacrificats i seran donats en adopció, tot i que en la segona fase de l’estudi serà «imperatiu» fer necròpsies de 32 gossos per estudiar els seus teixits abans d’iniciar un assaig amb persones.

Així ho ha informat avui el Parc Científic de Barcelona i la Universitat de Barcelona en un comunicat conjunt en què detallen el procés que seguiran en el projecte del programa Reptes Investigació, que ha suscitat una encesa polèmica perquè s’utilitzaran gossos beagle, que, després de ser sotmesos al nou fàrmac, hauran de ser sacrificats.

El Parc Científic de Barcelona acull una empresa que lidera un projecte del programa Reptes Investigació, del Ministeri de Ciència i Innovació, l’objectiu del qual és desenvolupar un fàrmac antifibròtic per tractar la fibrosi hepàtica i la mielofibrosi.

«Es tracta de malalties que cada vegada tenen més incidència –a Europa, la fibrosi hepàtica afecta aproximadament el 2,1% de la població i la mielofibrosi, entre l’1% i el 9% de cada 100.000 habitants—, per a les quals actualment no hi ha disponible cap tractament eficient», argumenta el Parc Científic.

La normativa europea

També assenyala que, segons la normativa europea, abans de provar el tractament en humans és obligatori fer l’estudi de toxicitat en dues espècies de mamífers, i és imperatiu que una de les dues no sigui una espècie rosegadora.

Per això és necessari fer el tractament amb algun altre tipus d’animal –en aquest cas, beagles–, per saber si posteriorment podria provar-se en humans.

El Parc Científic no disposa d’estabulari per a aquest tipus d’experimentació i per això va treure a concurs, «en un escrupolós procés de licitació», aquesta part de l’estudi, en què l’empresa Vivotecnia de Madrid va ser l’adjudicatària.

La Universitat de Barcelona ha precisat que el projecte es desenvoluparà a la seu de Vivotecnia a Madrid el mes de març i que en una primera part de l’estudi, que encara està en fase preclínica, el fàrmac s’administrarà a sis gossos.

La universitat ha demanat a Vivotecnia que, una vegada finalitzi l’estudi, els doni en adopció i el Parc Científic de la Universitat de Barcelona s’ha compromès a col·laborar amb l’empresa per buscar-los una llar.

Polèmica de grups animalistes

No obstant, reconeixen que en la segona part de l’estudi, «tal com marca el projecte Reptes, caldrà realitzar de manera imperativa un estudi dels teixits de 32 gossos mitjançant autòpsia».

«Aquest estudi permetrà analitzar la toxicologia crònica de les molècules i avaluar-ne la seguretat, abans d’entrar en fases clíniques amb humans. En cas que els resultats concloguin que la molècula és segura, es podrà continuar el procés de desenvolupament del fàrmac i es passarà a la següent fase», expliquen.

Arran de la polèmica, en què grups animalistes han convocat protestes per l’experimentació amb els gossos, el Parc Científic i la UB han revisat «de forma exhaustiva» tota la documentació relacionada amb el projecte «per garantir el compliment estricte de la normativa en tot moment».

«Una pràctica necessària»

«Actualment no es coneix cap mètode alternatiu a l’ús d’aquests animals que pugui substituir la metodologia d’aquest tipus de recerca», han remarcat els científics del parc i de la universitat.

En aquest sentit, recorden que la Confederació de Societats Científiques d’Espanya ha reconegut que l’ús dels animals és «una pràctica necessària per avançar en l’estudi de tractaments, tècniques quirúrgiques o vacunes, entre d’altres».

Segons el Parc Científic de Barcelona, Vivotecnia ha acreditat que està autoritzada per la Direcció General del Medi Ambient de la Comunitat de Madrid per fer ús de gossos en recerca, i per la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació de la Comunitat de Madrid per executar projectes dels anomenats ‘estudis de farmacocinètica i toxicitat no clínica en gos projecte tipus I’, que corresponen al servei contractat.