La Fiscalia General de l’Estat ha decidit entrar en la investigació sobre abusos sexuals a menors d’edat en l’àmbit de l’Església mitjançant l’elaboració d’un informe que contindrà tota la informació sobre causes penals obertes de la qual disposa el seu departament, vertebrat a les fiscalies superiors de les 17 comunitats autònomes. Les indagacions ordenades es mantindran de moment en l’àmbit judicial i no està previst requerir a l’Episcopat cap dada sobre aquest assumpte, una informació que Dolores Delgado va requerir a les institucions religioses el 2019 de cara a l’elaboració de la Llei de Protecció a la Infància i que va tenir el silenci com a resposta.

Per altra banda, el PSOE va permetre ahir que es tramiti la iniciativa al Congrés dels Diputats sobre la creació d’una comissió d’investigació sobre els abusos sexuals comesos per membres de l’Església, però no està segur de donar-li suport definitiu. Els socialistes van cedir davant dels seus socis d’Unides Podem, ERC i EH Bildu i van acceptar que la proposta iniciï el llarg camí parlamentari la. A la reunió tradicional dels dimarts de la Mesa del Congrés, va avalar Unides Podem perquè aquesta iniciativa superi el primer escull. PP i Vox hi van votar en contra. Tot i això, el grup parlamentari socialista i el Govern encara no han decidit si és l’«instrument» més «útil» per aclarir aquests escàndols.