La jutgessa atribueix a alts càrrecs de la direcció general de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Bombers de la Generalitat haver permès les irregularitats «pressupostàries i comptables» en el manteniment dels vehicles del cos, una manera de procedir que qualifica de mecànica «falsària». Està previst que comencin a declarar els set imputats, entre els quals hi ha l’exdirector del cos, Manel Pardo; el successor, Joan Delort (excap de la policia municipal de Girona), i el responsable a Catalunya de l’empresa contractista Iturri. No s’ha trobat compensació econòmica a favor de funcionaris implicats ni el pagament de cap comissió. La togada va defensar en una resolució que «la gestió del pressupost i de la despesa pública» del servei adjudicat a l’empresa Iturri «es revela tan irregular i permanent en el temps» que hi ha «indicis sòlids» que podria anar «més enllà d’una simple infracció administrativa».