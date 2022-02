L’estafador Tomás Sánchez Pacheco ha ingressat preventivament a la presó després de ser arrestat pels Mossos d’Esquadra el 19 de gener a Sitges, segons fonts policials consultades per El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. Se l’havia detingut en 14 ocasions anteriors però fins aquesta última vegada, la número 15, sempre havia aconseguit burlar-se de la presó cautelar després de passar a disposició judicial, una llibertat que Sánchez Pacheco invariablement ha utilitzat durant aquests anys per continuar enredant víctimes per Espanya, sobretot a la seva Andalusia natal i a Madrid, ciutat que després de l’inici de la pandèmia ha canviat per Barcelona. Hi ha desenes d’afectats pels seus enganys. Només a la capital catalana, i l’últim any, ha acumulat 18 denúncies.

Ingressa a presó un estafador professional líder d’un grup criminal que va defraudar més de 100.000€ en el lloguer de pisos, locals i material informàtic. L'organització va cometre tretze estafes i tenia gran mobilitat arreu de l'Estat https://t.co/m6VaXQGZl8 pic.twitter.com/mkwYIBvA5a — Mossos (@mossos) 2 de febrero de 2022

«Si no haguéssim aconseguit que entrés a la presó, ara estaria enganyant més persones», afirmen fonts de la policia catalana. «Ell no pararà, perquè, després d’anys acumulant denúncies, es creia impune». Una prova és que l’empresa que utilitzava per firmar els contractes està al seu nom i ell tampoc s’amagava sota cap identitat falsa. I si algú li preguntava per la informació que apareix a Google –on consten enllaços a diverses notícies sobre els seus desfalcs, a declaracions a la televisió com les va efectuar per a ‘El programa de Ana Rosa’ i fins i tot a una plataforma d’afectats– responia que havia sigut perseguit i calumniat pel seu passat polític i mostrava la foto d’una suposada sentència d’absolució. Del PSOE, segons recull en un dels seus reportatges ‘elDiario.es’, va sortir després de ser també acusat d’estafa per part d’alguns dels seus militants.

¿Qui és?

Sánchez Pacheco té 45 anys i diu que és un empresari d’èxit, fill d’una família adinerada. Els Mossos van començar a investigar-lo el setembre passat després de recollir una denúncia que va arrencar un cas que van batejar com a Última, en al·lusió al torrent de demandes prèvies contra el mateix sospitós que van aparèixer a l’introduir el seu nom a la base de dades. Ha sigut detingut per la Policia Nacional, per la Guàrdia Civil i ara també pels Mossos.

En aquesta última ocasió, els agents catalans afirmen que han pogut reunir prou càrrega de proves contra ell perquè sigui imputat pels delictes d’estafa, falsedat documental i, per primera vegada, també per pertinença a un grup criminal, que, presumptament, liderava junt amb el seu nòvio –també detingut– i del qual formaven també part tres subalterns, que segueixen en llibertat. El jutge, a la vista de les denúncies, els documents i el material obtingut pels policies durant els seguiments practicats, ha ordenat finalment que ingressi en presó preventiva.

A Barcelona

Sánchez Pacheco ha perfeccionat a Barcelona una estratègia que, segons ‘elDiario.es’, ja havia utilitzat a Madrid: fer-se passar per un metge que es disposava a muntar un gabinet de consultes al centre de la ciutat. Un modus operandi que desplegava en tres fases successives. En la primera enganyava amos de locals a qui llogava les seves propietats presentant resguards de transferències bancàries. Els resguards eren autèntics. El truc era que anul·lava la transferència després d’haver obtingut el document.

En un àudio que una de les seves víctimes se sent Sánchez Pacheco posar excuses quan aquesta li demana explicacions al no constar cap transferència. «¿Com que fals? Jo no soc expert informàtic per fer documents falsos. Hi haurà hagut algun tipus d’incidència en el compte perquè ho han deixat tot fet una veritable porqueria [...]. No et preocupis, que jo t’ho deixaré tot resolt. Soc una persona íntegra. Soc d’una família molt honrada». Així l’estafador guanyava temps per utilitzar el local per portar a terme la resta d’enganys.

En la segona fase, atacava els negocis d’informàtica. «Els demanava, amb la màxima celeritat possible, equips informàtics perquè les consultes havien de començar a funcionar de seguida», afirmen fonts mèdiques. I tornava a pagar amb el mateix truc del resguard. Segons els Mossos, després de tornar el local, revenia els ordinadors. En la tercera, contactava amb metges de veritat a qui oferia passar consulta en aquests espais de ‘coworking’ a canvi d’un lloguer. Els Mossos el van arrestar quan havia estafat només un sanitari, però es disposava a entabanar-ne alguns més.

«És un gran actor», reconeixen les víctimes. I no actuava sol: ell tenia el paper central de la funció, el de metge emprenedor, però el grup completava la ficció: una dona feia de secretària atenta que prenia apunts durant les reunions i la resta del repartiment de doctors interessats a contractar una de les consultes disponibles.