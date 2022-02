El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat que l'ús de les mascaretes al carrer deixarà de ser obligatori aviat. «Està al caure», ha apuntat. En aquest sentit, ha afegit que aquesta és una pandèmia «principalment d'interiors» i, per tant, «no té gaire sentit portar la mascareta a fora quan vas sol o amb persones del teu entorn de convivència». Argimon ha respost així a la decisió del Consell Interterritorial de no retirar, de moment, la mascareta. D'altra banda, el conseller s'ha referit a la decisió de la Fiscalia de denunciar la residència de Tremp assegurant que cal «repensar» el model residencial i que no tingui en compte només l'aspecte sanitari, ja que la residència «és un lloc on s'hi ha de viure».

En una atenció als mitjans després d'inaugurar el nou CAP de Navarcles, Argimon ha explicat que les propostes que es porten al Consell Interritorial «s'han d'estudiar» i normalment s'acaben aprovant a la següent reunió. Per això, s'ha mostrat convençut que molt aviat la mesura de portar mascareta a l'exterior s'acabarà retirant. «Molt ràpidament s'aprovarà tornar al mes de maig quan hi havia un decret prou equilibrat», ha assegurat. El conseller també ha celebrat que continuïn baixant els indicadors de la covid-19: «És una bona notícia, es consolida la tendència, però aquest virus dona moltes voltes i, per tant, sempre hem d'anar amb la màxima cautela».

En un altre ordre de coses, Argimon també s'ha referit a la decisió de la fiscalia de denunciar la residència de Tremp per homicidi imprudent per la mort de 64 persones. El conseller ha deixat clar que aquest no és un tema de Salut i no ha volgut entrar en qüestions concretes, tot i que sí que ha volgut fer una reflexió general sobre les residències. En aquest sentit, ha dit que cal «repensar el model residencial» i no pensar només «en una futura pandèmia». «Quan pensem en un nou model residencial no hem de pensar en el tema de salut exclusivament. La residència és un lloc on s'hi ha de viure i això és el que ha de prevaldre per sobre de pensar que les residències seran mini CAPs o mini hospitals», ha reblat.

El nou CAP de Navarcles

Argimon ha inaugurat oficialment el nou CAP de Navarcles, que ha tingut un pressupost de 2,8 milions d'euros i donarà servei també als municipis veïns de Mura i Talamanca. Es tracta d'un equipament de 1.000 metres quadrats construïts en una única planta més àmplia i lluminosa que l'ambulatori actual. El nou equipament compta amb una vintena d'espais assistencials. Durant el discurs inaugural, el conseller ha volgut valorar la feina que s'està fent des dels CAPs durant tota la pandèmia.