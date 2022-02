La crisi de la covid-19 ha duplicat les famílies que es troben en exclusió social, segons l’informe de la Fundació Foessa presentat ahir per Càritas. Abans de la pandèmia, les llars vulnerables eren el 16,9% de la població i ara en són quasi el 30%. «És un increment sense precedents», van lamentar des de l’entitat, que va avisar que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més famílies en aquesta situació. La dependència del sector serveis, l’elevat cost de la vida a l’àrea metropolitana de Barcelona i l’alt percentatge de població estrangera en són els motius principals. L’entitat reclama a les administracions «mesures urgents» per revertir-ho: «O reforcem els recursos o el vaixell tindrà problemes seriosos per navegar».

La Fundació Foessa compara l’impacte de la covid amb la tragèdia del Titànic per les diferències que ha evidenciat entre les famílies benestants, la classe mitjana i les llars que abans de la pandèmia ja tenien dificultats. Les dades presentades ahir mostren que, abans de la covid, hi havia poc més d’un milió de persones socialment excloses, mentre ara en són 2.258.000 –més del 29% de la població-. D’aquestes, 1,2 milions pateixen ara mateix exclusió severa. «Estem molt per sobre de la mitjana espanyola, que és del 23%», va lamentar la coordinadora d’Anàlisi Social de Càritas a Catalunya, Míriam Feu.