Un jutge ha deixat a un pas de judici per delictes contra la integritat moral i revelació de secrets l’excuidadora d’una residència de Terrassa que a l’agost del 2020 es va gravar vexant una anciana discapacitada i burlant-se’n a un vídeo penjat a Instagram que es va convertir en viral.

Mireu i feu-lo rular, si us plau. No cal comentaris. Només escoltar lo que li diu a la iaia que està al llit. Quin fàstic, senyor.

A un geriàtric de Terrassa. De @Bcnlegendz pic.twitter.com/w9mTmrxrIX — naxoxan (@naxoxan) 24 de agosto de 2020

En una interlocutòria, el titular del jutjat d’instrucció número 3 de Terrassa conclou que l’acusada, Ainhoa ​​FA, que era auxiliar d’infermeria a la residència Mossèn Homs de Terrassa, es va posar d’acord amb una altra extreballadora -menor d’edat el 2020- amb la finalitat d’«humiliar» l’anciana interna, de 91 anys i que pateix un deteriorament cognitiu i dependència severa.

Per ser menor d’edat quan van passar els fets, l’auxiliar d’infermeria que va gravar i publicar el vídeo a Instagram -amb la qual cosa va disparar el nombre de seguidors- està sent investigada a la jurisdicció de menors, on se l’ha derivat a un procés de mediació que encara no ha donat fruits.