La Fiscalia de Lleida ha presentat aquest dijous una denúncia pels presumptes delictes d'homicidi imprudent, tracte degradant i delicte contra la seguretat dels treballadors davant el jutjat de primera instància i el d'instrucció de Tremp (Lleida) per la mort de gent gran per covid-19 i el contagi de treballadors a la residència Fiella d'aquesta població entre el 22 de novembre i el 25 de desembre de 2020. Segons un comunicat de la fiscalia, les actuacions practicades revelen indicis que la directora de la residència Fiella i la responsable de l'àmbit higienicosanitari «haurien incorregut en gravíssimes disfuncions i dèficits organitzatius amb decisiva influència en el contagi de 42 treballadors d'un total de 65 i en la mort, entre el 22 de novembre i el 25 de desembre de 2020, de 64 dels 142 residents».

Presumptament, segons la Fiscalia, aquestes disfuncions consistirien en l'incompliment del pla de contingència, la falta de previsió, control i supervisió de la direcció i la no-assumpció de les recomanacions efectuades per la Conselleria de Salut. El ministeri públic afirma que s'han «constatat greus defectes en la sectorització dels positius, en l'ús d'equips de protecció pels treballadors, en el tractament d'aliments, vestuari i residus i, molt especialment, en l'assistència sanitària als contagiats». «La instrucció judicial permetrà avançar en la determinació de totes les possibles responsabilitats», remarca la fiscalia, que precisa que ha presentat la denúncia després d'un any d'investigacions amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.

La Conselleria de Salut va intervenir la residència el 28 de novembre de 2020 i va rellevar la Fundació Sant Hospital de Tremp – Fundació Fiella en la gestió i la direcció del centre, segons va informar llavors la conselleria en un comunicat. Gestió de Serveis Sanitaris (GGS) es va fer càrrec de la gestió del geriàtric fins al gener de 2021, quan va assumir la gestió la fundació Sant Joan de Déu – Terres de Lleida, que la gestiona actualment.

Les famílies demanen justícia

Els familiars de les persones que van morir en aquest geriàtric han rebut la notícia amb alegria i es mostren «esperançats» perquè el jutge obri el judici, segons han informat alguns al EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Una altra treballadora social ha confirmat a aquest diari que la direcció del centre «no feia cas del que deia Salut» i que els mateixos treballadors «desconeixien» el pla sectorial de la residència. Al seu moment, el personal sanitari ja havia denunciat la important falta de personal del centre en ple brot fa un any. Alguns fins i tot van denunciar que el centre va voler amagar el brot i que els nous gestors que Salut va contractar es van trobar un desgavell d'informació als llibres de registres, com fitxes de residents duplicades, entre altres coses. Cuidadors que ploraven pels racons mentre els funeraris retiraven cossos de les habitacions i avis darrere la porta de la seva habitació per endevinar quins companys continuaven vius són algunes de les històries que es van viure dins d'aquest geriàtric.