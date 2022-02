Quan encara no s’ha complert un any del llançament de l’Enxaneta (22 de març del 2021), el primer nanosatèl·lit català, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va anunciar ahir el llançament d’un segon nanosatèl·lit. Serà aquesta tardor i servirà per lluitar contra el canvi climàtic. El cost de tot el projecte serà d’1,7 milions d’euros, mentre que l’Enxaneta en va costar 574.000. D’aquest ja es tenen les primeres dades que han de servir per millorar el conreu de la vinya.