El jutge de l’Audiència Nacional que instrueix el cas 3% de presumpta corrupció i finançament il·legal de l’extinta CDC està investigant un presumpte frau en el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) quan aquest organisme estava dirigit per Oriol Puig Godes, germà de Felip Puig, històric dirigent convergent i exconseller als governs d’Artur Mas. La policia atribueix a qui va ser director de l’entitat haver adjudicat de manera irregular i abonat 70.800 euros pels treballs de creació d’una aplicació informàtica que «no corresponen a una prestació real i efectiva dels serveis».

Al centre d’aquest entramat hi ha la productora audiovisual Triacom, que és l’eix central de la investigació d’una peça separada del cas 3% sobre la presumpta canalització de fons cap a CDC i persones vinculades al partit. Les resolucions incloses en aquest procés detallen que s’està investigant «una singularitat dins del patró de comportament habitual» seguit per al finançament de Convergència. Però en aquest cas, en comptes de fer-se a través de donacions a les fundacions CatDem i Fòrum Barcelona (cas 3%), el jutge estima que es va recórrer a Triacom i al seu representant Oriol Carbó, que va ser gerent de TV-3.

La Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra han posat en marxa diverses vies de recerca al voltant de Triacom que abasten des dels pagaments de TV-3 per determinats programes, com El gran dictat i Fisch &Chips, (31,3 milions entre el 2008 i el 2016) fins a factures de societats de David Madí, empresari i exdirigent de CDC. Arran d’un extens informe, el jutge va requerir informació i contractes a 21 entitats, com ara el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En aquest document és on els investigadors revelen el presumpte frau en què presumptament va participar Puig, que encara no ha estat cridat a declarar per l’Audiència Nacional. El document assenyala que a l’octubre del 2011, quan era director del Meteocat, va iniciar i aprovar un expedient per a la creació d’un servei de desenvolupament d’un aplicatiu per a dispositius mòbils. Es va tramitar mitjançant un procediment negociat sense publicitat. A l’oferta es van presentar tres entitats, com Triacom. Només una tenia la capacitat per fer la feina, segons els Mossos i la Guàrdia Civil. Les indagacions han tret a la llum que les altres dues firmes candidates tenien relació comercial amb Triacom.