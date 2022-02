L’independentisme -amb la complicitat dels comuns- va fer valer ahir el reglament del Parlament davant de la Junta Electoral Central (JEC), però, després de l’aparador muntat a través de l’aprovació d’un dictamen a la comissió de l’estatut dels diputats que es votarà al ple, els partits constaten que Pau Juvillà no podrà continuar exercint com a parlamentari, escudant-se en els funcionaris.

Immersos en una marató de reunions que va endarrerir fins a dues hores l’inici de la comissió, ERC, Junts i la CUP van pactar un llarg preàmbul i quatre punts de votació que defensen que Juvillà, en condicional, «no podria» ser suspès fins que es resolgués la petició de mesures cautelars del Parlament sobre l’aplicació de la sentència del TSJC per la qual va ser condemnat a una inhabilitació de sis mesos en no despenjar llaços grocs del seu despatx a la Paeria de Lleida durant el període electoral del 2019.

El document es protegeix en possibles conseqüències judicials per als funcionaris per fixar el «límit de la desobediència» i, per tant, no tracta si Juvillà cobrarà la nòmina del mes de febrer ni si podrà votar al proper ple, sent aquestes dues les mostres de si compta o no com un dels 135 de l’hemicicle. L’independentisme ja assumeix que no apareix a la llista de parlamentaris: «El Parlament creu que Juvillà continua sent diputat, però no pot garantir l’eficàcia de tots els actes que comporta l’exercici d’aquest dret», va explicar el president de la comissió, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts).

I és que la clau és la petició d’una delegació de vot o la simple presència de Juvillà a l’hemicicle, cosa que tensarà, i molt, la Mesa i que exhibirà finalment que ja no és diputat. Com va passar amb l’expresident Quim Torra, és probable que siguin els funcionaris -que tenen en el seu poder les noves credencials de la següent a la llista per Lleida- els que desactivin directament el botó per votar si és que es presenta, una situació que encara cal veure a causa del seu delicat estat de salut, ja que ha estat diagnosticat d’un càncer que li impedeix continuar amb la seva activitat parlamentària i l’obliga a deixar el seu lloc a la Mesa a favor de Carles Riera.

Les tensions a l’independentisme van anar a més. Segons diverses fonts, Borràs va evidenciar davant dels presents en una de les reunions que no podia desacatar l’ordre de la JEC, atribuint-ho a la manca de voluntat dels funcionaris. La CUP volia anar més lluny i va posar la presidenta en problemes, responsabilitzant-la d’una desobediència i aparcant els treballadors de les decisions polítiques que, segons el seu parer, havia de prendre. Borràs va defensar que no hi havia una intenció conjunta de l’independentisme de seguir endavant, segons diverses fonts, al·legant fins i tot desconfiances.

«Les forces polítiques del Parlament consideren que el límit a la desobediència política a la repressió de l’Estat passa per preservar els funcionaris de qualsevol mena de responsabilitat penal i comptable per la qual puguin ser perseguits», sosté el dictamen, i afegeix que la JEC, com a òrgan administratiu, «no té competències» per suspendre un diputat sense sentència ferma.

La CUP continuarà forçant i Juvillà no pensa renunciar a la seva acta, situant Borràs com a responsable de decidir si acata o desobeeix. Cal veure què respon demà la JEC, però el PSC i la triple dreta li van demanar que compleixi i acabi ja amb la «pantomima», amb avís d’accions legals.