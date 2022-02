La secretària general del Parlament ha activat els mecanismes per substituir el diputat de la CUP Pau Juvillà, segons ha avançat RAC 1. Esther Andreu ha adreçat un escrit a la Mesa en què descriu l'acord de la Junta Electoral Central que declara «vacant» l'escó de Juvillà i la resposta jurídica davant del Tribunal Suprem que ha exercit la cambra catalana. «Sens perjudici d'aquesta posició processal», però, Andreu afirma que «per imperatiu legal» i per «evitar» que ni ella ni altres funcionaris siguin imputats o siguin objecte de «qualsevol mena de responsabilitat disciplinària, comptable o penal» es veu «obligada» a donar a l'Administració parlamentària les instruccions «estrictament necessàries» per no desatendre els acords de la JEC.

Borràs acata la JEC i no accepta el vot de Juvillà D'aquesta manera es posa en marxa la maquinària per substituir Juvillà, després que el Parlament hagi aprovat un acord que defensa els drets del diputat, però evita que cap funcionari en resulti perjudicat. ERC, Junts i els comuns hi han votat a favor, però la CUP no ha participat de la votació com a protesta, després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no hagi convocat Juvillà al ple, i hagi rebutjat el seu vot delegat. Alhora, aquest mateix vespre la Junta Electoral Central (JEC) ha urgit Borràs a complir «immediatament» la retirada de l'acta de Juvillà. En una nova resolució d'aquest dijous al vespre, la JEC avisa Borràs que, no fer-ho, pot comportar «responsabilitats».