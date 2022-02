Laura Borràs ha acatat la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) i ha assumit, de facto, l’anul·lació de les funcions de l’anticapitalista Pau Juvillà com a diputat. La CUP havia situat la presidenta del Parlament en el compromís ineludible de decidir ahir si permetia o no la delegació del seu vot a l’hemicicle. La va rebutjar. De fet, Juvillà no va ser convocat a la Junta de Portaveus ni al ple en què es discutia el dictamen de la comissió de l’estatut dels diputats que, sobre paper, defensa la condició de diputat de Juvillà, encara que admet que no la pot garantir, emparant-se en possibles conseqüències judicials per al cos funcionarial de la cambra catalana.

La negativa de Borràs de desatendre la JEC va ser el final anunciat d’un xoc entre els anticapitalistes i la presidenta del Parlament, que va arribar al punt de ser tan explícit que els anticapitalistes es van negar a votar el text. «Els drets i la condició de diputat de Juvillà ja estan suspesos», va deixar anar Eulàlia Reguant des del faristol, recordant a la presidenta la «contradicció» que suposa aprovar un dictamen en defensa del seu escó quan no se li permet exercir com a diputat.

Borràs va arribar a l’hemicicle a les cinc de la tarda sense comunicar ni a la CUP ni als membres de la Mesa la decisió que havia pres. Només depenia d’ella, perquè, a causa de la normativa decretada per la covid, les sessions plenàries se celebren en format reduït i les peticions de delegació de vot no passen per la Mesa, sinó directament per la ploma de Borràs. A causa del seu delicat estat de salut, pel càncer que pateix, Juvillà no va anar al Parlament.

Ja dins de l’hemicicle, la presidenta va defensar que havia denegat el vot a Juvillà invocant l’article 16.1 del reglament que estableix un «conflicte d’interessos» al·legant que l’anticapitalista no s’ha de pronunciar sobre un dictamen que l’incumbeix de manera directa, encara que a la resta de votacions sobre aquest assumpte Juvillà no havia votat, però sí que tenia el botó actiu per fer-ho. Fins ahir. El dictamen va tirar endavant amb la plantada de la CUP, el sí d’ERC, Junts i comuns (73) i el rebuig de PSC, Cs, PPC i Vox (53).

L’escalada de tensió entre els independentistes va anar in crescendo després que la JEC donés per confirmat el cessament de Juvillà, el 27 de gener. Fins aleshores hi havia unitat d’acció i s’anava pas a pas. Però amb l’ordre a mà, la CUP va pressionar la presidenta cap a la desobediència, aquesta va frenar al·legant que no hi havia unitat independentista per desoir i ERC va constatar que, igual que va fer el seu predecessor, Roger Torrent, amb l’escó de l’expresident Quim Torra, no hi havia cap altra via que retirar l’acta a Juvillà després de ser condemnat pel TSJC a sis mesos d’inhabilitació per desobediència en negar-se a retirar els llaços grocs del despatx de la Paeria de Lleida al període electoral del 2019.

La pretensió inicial era blindar-lo fins que hi hagués sentència ferma, ja que hi ha recurs davant el Suprem, o, almenys, fins que el tribunal resolgués sobre la petició de mesures cautelars. Però no va ser així, malgrat les proclames públiques i el dictamen que queda en paper mullat.

L’independentisme, debilitat

Des de Junts interpreten que la CUP va posar Borràs als peus dels cavalls, «intentant ficar-la a la paperera de la història», perquè asseguren que van pactar dimecres a la nit no demanar la delegació de vot. Des de la CUP i ERC neguen que això es pactés i retreuen a la presidenta no haver sortit públicament a donar explicacions. Els anticapitalistes apunten que Borràs no ha volgut anar més enllà i que no li faltava suport per desobeir, mentre que ERC veu reparades totes les crítiques abocades sobre Torrent pel cas Torra. Això sí, l’independentisme torna a sortir debilitat i dividit d’aquesta darrera baralla, i Junts avisa que hi haurà conseqüències en el seu futur compartit pel procés.

Per la seva part, la secretària general del Parlament ja va activar els mecanismes per substituir el diputat de la CUP.