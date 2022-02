La Cambra de Comerç de Barcelona preveu que l’economia catalana es recuperarà i assolirà nivells prepandèmia aquest any, amb una millora ostensible de la situació a l’estiu, fins i tot al sector turístic. Missatge de forçat optimisme llançat ahir durant la presentació de l’informe de conjuntura habitual de la institució, realista, però sense obviar una anàlisi d’amenaces que encara persisteixen i que conviden a la cautela.

«Revisem a la baixa lleugerament les previsions del 2021-2022 fins al 6,0% i el 6,3%, per l’impacte de la variant òmicron, la crisi de subministraments, la pujada de preus i el retard en l’execució dels fons Next Generation», conclou l’informe. A l’octubre, la Cambra va apuntar un creixement per al 2021 del 6,1% i del 6,5% per al 2022, però un tancament de l’any dubitatiu i les incerteses generades per l’alça dels tipus d’interès i l’amenaça de preus alts fan variar aquestes expectatives.

El director d’estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira, va descriure la recuperació actual com de V asimètrica irregular en què els ritmes difereixen segons els sectors i tot això en un context d’una inflació «no estructural però persistent». El gran debat és aventurar si aquesta inflació serà estructural i si els preus alts es consolidaran, cosa que comportaria llavors taxes de creixement inferiors a les previstes.