L'expresident i eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont ha reivindicat aquest divendres que l'exili és «sempre una causa guanyadora». «Tardarà més o menys, però passarà», ha dit Puigdemont en la inauguració d'una exposició sobre l'exili a la delegació del Govern davant la Unió Europea. L'expresident ha insistit que «la causa» de l'exili «acaba sempre derrotant els seus il·lusos enterradors» sempre que «no es perdi la raó que va portar a l'exili». En l'acte també han participat la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, i de Justícia, Lourdes Ciuró, que han criticat les «successives campanyes» de l'Estat contra Catalunya i la «judicialització de la política».

Puigdemont ha remarcat que tots els exilis del món «parlen el mateix llenguatge», malgrat tenir «causes diferents». «Reconeixem totes les diferències en un mateix combat», ha dit l'eurodiputat de JxCat. Al seu torn, Alsina ha remarcat que l'exili a Bèlgica és «una qüestió del present», la qual cosa ha titllat «d'anomalia a Europa». Per aquest motiu, ha dit Alsina, cal que el Govern tingui «veu» a Brussel·les per «denunciar la judicialització de la política i s'escolti el que es diu democràcia. Ciuró ha denunciat les «successives campanyes contra Catalunya d'instàncies polítiques, socials i judicials» que, ha dit, «han acabat amb la meitat del govern legítim a l'exili». Finalment, el delegat del Govern davant la Unió Europea, Gorka Knörr, ha denunciat que «els exilis no van acabar al segle XX» i que «perduren en l'actualitat». «L'exili forma part de la història de Catalunya i del món», ha dit Knörr.

A la inauguració de l'exposició 'A Nation in Retreat. La Retirada Vista per les Agències Fotogràfiques', creada pel Museu Memorial de l'Exili (MUME), també ha assistit el líder de l'oposició de Tanzània exiliat a Bèlgica, Tundu Lissu, que ha assegurat que «les coses terribles que han passat als catalans no s'han oblidat» i ha mostrat la seva «solidaritat» amb Puigdemont. A l'acte també han estat presents el director del MUME, Enric Pujol, i el comissari de l'exposició, Eric Forcada. La inauguració de l'exposició ha conclòs amb el concert 'Bèlgica, el Somni de Carner' a càrrec del trio 'Túrnez & Sesé', els quals han posat música a alguns dels poemes del poeta català.