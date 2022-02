El president de la Generalitat, Pere Aragonès, segueix col·leccionant crítiques a la ronda de contactes que ha obert amb partits i entitats independentistes amb la qual busca «mantenir els consensos bàsics per al país». Si dimecres la CUP, el primer actor convocat, ni s’hi va presentar, ahir l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va retreure al Govern no tenir «un pla per a la independència».

La CUP va plantar Aragonès en protesta per la detenció de quatre activistes que defensaven el dret a la vivenda. Ahir Òmnium i l’ANC sí que van anar al Palau. Però la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, va insistir en la línia crítica dels últims mesos. Segons l’ANC, la taula de diàleg entre governs és inútil, perquè la via cap a la independència ha de ser la «unilateral». «L’independentisme necessita tornar a tenir un pla. Cal obeir el mandat del 52% i fer un gir radical a l’estratègia», va demanar Paluzie, l’entitat de la qual ha convocat una protesta per a dissabte de la setmana que ve. A la compareixença posterior a la trobada, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va voler destacar les coincidències i evitar les desavinences. «La repressió no ens pot dividir i hem de continuar denunciant la conculcació de drets», va afirmar. També va tornar a explicar, tenint en compte les protestes de Paluzie, que l’aposta del Govern, almenys la d’ERC, passa per la taula de diàleg. «Vam firmar un acord que preveia una etapa de negociació amb una taula de diàleg que havia de treballar. Les negociacions mai no són fàcils, és en el que estem. Aquest és el nostre pla, és la nostra idea, està escrit», va dir. Les reunions arriben just després del nou episodi de divisió independentista al Parlament amb la retirada de l’escó al diputat de la CUP Pau Juvillà. I, encara que el Govern i els antisistema estan pràcticament en guerra oberta, la consellera va dir que l’executiu «continua tenint relacions amb el grup parlamentari» de la CUP sobre l’acord de legislatura.