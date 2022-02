La retirada de l’escó al diputat de la CUP Pau Juvillà després de ser inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es va tractar al nivell més alt. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, es va reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per plantejar-li una desobediència conjunta. Es van veure tot sols a petició de la cap de la cambra catalana, dissabte passat a Manresa durant 45 minuts, després de coincidir a l’acte d’inauguració de Manresa 2022, per abordar la situació al Parlament, després de que la Junta Electoral Central (JEC) confirmés el cessament de Juvillà com a parlamentari.

Segons van explicar diverses fonts, Borràs va proposar al president que ella plantés cara a la JEC en defensa del diputat anticapitalista i que Aragonès, per la seva banda, desobeís la sentència del TSJC sobre l’aplicació del 25% del castellà a les aules catalanes. El cap del Govern va rebutjar l’entesa al·legant que hi ha separació de poders i que no s’havien d’envair les competències l’un de l’altre.

Fonts de la presidència de la Generalitat ni van confirmar ni van desmentir la proposta, tampoc ho va fer l’equip de Borràs a la cambra catalana. «No entrem a valorar ni explicar converses privades», va resoldre un portaveu del Palau de la Generalitat. En qualsevol cas, aquesta mateixa veu va assenyalar que, davant de la «repressió de l’Estat» el president va mostrar la màxima solidaritat.

Sobre la possibilitat d’intercanviar desobediències, i sense detallar si es va posar o no sobre la taula, el portaveu va assenyalar que «cada àmbit de repressió té les seves particularitats que han de ser abordades singularment, com ho està fent el Govern en el cas del 25% de castellà a les aules». Fonts properes a Borràs destaquen que per part seva sempre hi ha hagut lleialtat i cooperació entre institucions i entre socis independentistes.

Eludir responsabilitats

Després de la trobada, la presidenta del Parlament va començar a maniobrar des de la cambra catalana per activar una resposta simbòlica a la JEC. Borràs i els anticapitalistes feia dies que mantenien un pols que dijous es va evidenciar a l’hemicicle amb la plantada dels anticapitalistes a votar el dictamen que defensava l’escó de Juvillà, inhabilitat pel TSJC però sense sentència ferma del Suprem, perquè ja se’l donava per suspès en no poder exercir. ERC acudia com a espectador, convençut que Borràs no tindria cap altra opció que fer el mateix que el seu predecessor, Roger Torrent, amb l’acta de l’expresident Quim Torra. I així va ser, malgrat la dura hemeroteca de la presidenta, plena de tuits i discursos grandiloqüents sobre la desobediència. Però Borràs no cauria sola, al·leguen al seu entorn, i ella es treu de sobre responsabilitats per la retirada de l’escó de Juvillà escudant-se en el cos funcionarial malgrat la pressió exercida per ERC, CUP, PSC i comuns, que esperen explicacions públiques. La presidenta es va comprometre a donar-les, però no va dir quan, com ni on.

Anticapitalistes i republicans consideren que Borràs ha anat encadenant subterfugis. El primer, haver apel·lat al ple a un article del reglament sobre «conflicte d’interessos» per rebutjar la delegació de vot de Juvillà a diferència dels anteriors pronunciaments sobre el mateix cas, en què Juvillà sí que podia votar. El segon, haver dit que desconeixia que el diputat anticapitalista no havia estat convocat a l’hemicicle, quan al matí, a la Junta de Portaveus, no hi havia ni la seva carpeta sobre la taula, com és habitual. El tercer, defensar que no sabia que els funcionaris desactivarien els polsadors de votació -va haver de fer-se a mà alçada-. I el quart, que a les reunions d’ahir digués que tampoc no li constava per endavant que la secretària general, Esther Andreu, suspendria directament Juvillà per acatar la JEC. «Si no ho sabia, hi ha negligència per part seva. I, si ho sabia, ens ha mentit i ens ha amagat informació», retreuen fonts d’ERC i la CUP.

Des de Junts, destaquen que la CUP deixa Borràs a l’estacada i que es va trobar sola davant el perill perquè ERC «no desobeiria» i la CUP ja havia dit que Juvillà deixaria l’acta quan no es pogués fer res més per defensar-la.