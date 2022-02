La residència Fiella de Tremp, on van morir per covid ​​64 interns i que la Fiscalia ha denunciat pels delictes d’homicidi imprudent, tracte degradant i contra la seguretat a la feina, va anotar registres de temperatures d’usuaris ja morts, als que va privar d’una «assistència mèdica adequada».

Segons es desprèn de la denúncia de Fiscalia, els residents van ser exposats a un «tracte inadequat» en no evitar-los el contagi, obligant-los a romandre amb residents malalts. També s’investiga si realment van rebre l’atenció que necessitaven, si van tenir manca de cura, alimentació i neteja passant, fins i tot, «fred i set». Així mateix, se’ls va impedir el contacte amb els seus familiars en els últims moments de la seva vida, que «els haurien pogut procurar aquesta pau que necessitaven», segons la Fiscalia. En relació amb els familiars, a la denúncia s’explica que alguns van passar dies sense tenir cap notícia dels ancians i que, de fet, n’hi va haver que van ser informats que estaven en bon estat quan ja havien mort.

Sense protocol

La inexistència d’un protocol de defunció va provocar que alguns perjudicats se n’assabentessin de la mort dels seus familiars per la funerària, per gent del poble o per voluntaris del centre. Per això, algunes famílies van decidir entrar pel seu propi peu a la residència i buscar els seus parents entre les diferents habitacions, «on els van trobar morts», i alguns es van veure «obligats a recuperar els cadàvers pels seus propis mitjans» . La denúncia de la Fiscalia acusa la directora de la residència i el responsable higienicosanitari de la mateixa per concórrer en «gravíssimes disfuncions» i dèficits organitzatius, amb «decisiva influència» en el contagi de 42 treballadors d’un total de 65, i en la mort de 64 dels 142 residents, entre el 22 de novembre i el 25 de desembre del 2020.

Més enllà d’això, la denúncia també inclou irregularitats relacionades amb l’incompliment del Pla de Contingència, la manca de previsió, el control i la supervisió de la direcció i la no assumpció de les recomanacions efectuades pel Departament de Salut.