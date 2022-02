L'eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí defensa que uns Jocs Olímpics al Pirineu "són una mala idea" pel model econòmic i poc sostenible que segons ella promou el projecte i, sobretot, perquè es tractaria d'uns Jocs Olímpics "espanyols". En un article d'opinió publicat a 'Vilaweb', Ponsatí adverteix que "promoure aquests jocs amb Espanya és condemnar el país a la subordinació nacional, i no pas simbòlica" i avisa que significarien "donar un cop definitiu" al conflicte entre Catalunya i Espanya durant la pròxima dècada. Així, es mostra "atònita" davant els "silencis dins dels partits que es diuen independentistes". En especial, des de Junts, on veu "xocant no sentir cap veu dissident".

L'eurodiputada defensa que el projecte és una "mala idea" perquè no mira "al futur del Pirineu". Des del punt de vista del canvi climàtic, sosté que no té sentit "malbaratar" els diners en infraestructures de neu quan el futur augura que aquesta s'anirà reduint.

D'altra banda, també es mostra contrària al model econòmic que promourien els Jocs Olímpics, basat en el turisme de masses. "Volem que la pitjor herència de Barcleona 92, la ciutat adotzenada per a turistes, s'enfili fins als cims del Pirineu?" es qüestiona, criticant que un govern "responsable" hauria d'ajudar a construir "un futur ric i ple d'oportunitats, que s'adapti a les possibilitats del futur".

"Jocs Olímpics Espanyols"

Tot i això, el principal impediment per fer els Jocs, diu, és que "són uns Jocs Olímpics espanyols". Ponsatí alerta que el projecte "alimenta l'espoliació econòmica del país en benefici de les elits espanyoles i el seu projecte polític, a costa de trinxar el territori i ofegar les oportunitats de la gent".

En el seu escrit, Ponsatí diu que els Jocs Olímpics d'Hivern són el "pal de paller de submissió" i l'únic que Espanya pot oferir a Catalunya "sense deixar de conciliar amb la dreta espanyola". "I ara, desorientats nosaltres fins al mareig, som a punt de brindar a l'estat el garrot que precisa per a donar un cop definitiu al conflicte durant la dècada vinent", afirma.

Finalment, Ponsatí carrega contra Junts per "no sentir cap veu dissident" sobre els JJOO d'Hivern. D'una banda, diu que un "grup important i influent de Junts ha vist en els Jocs una oportunitat per a recuperar un espai un perfil propi" del que representava l'antiga Convergència en el seu dia. A més, també diu que dins el partit hi ha un altre grup que, "amb el seu silenci, esquiva el conflicte" tot i que es mostra convençuda que una part de la formació espera que es "trenquin aquests silencis".

"Tot l'independentisme ha de dir un no clar a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern el 2030, no a uns Jocs Olímpics coorganitzats amb Javier Lambán, no a uns Jocs Olímpics auspiciats per Espanya", conclou.