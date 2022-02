Josep Lluís Trapero ja té nova destinació. El conseller Joan Ignasi Elena va llançar ahir una nova oferta a l’excap dels Mossos, actualment, precisament, esperant ocupació. A través del secretari general de la conselleria, Oriol Amorós, va oferir al major dirigir la DAS (Divisió d’Avaluació de Serveis), l’organisme intern que s’encarrega d’analitzar i avaluar els dispositius policials per extreure’n conclusions i no repetir errors. El major va acceptar.

El DAS és, juntament amb el DAI (Divisió d’Afers Interiors) els dos ens que avaluen el treball policial, encara que amb diferents focus. Així, el DAI analitza el comportament dels agents i el DAS, la tàctica emprada als operatius. Les seves inspeccions es poden dur a terme per indicació d’un superior jeràrquic o, en virtut de la seva autonomia, a voluntat pròpia de l’òrgan.

La tasca de Trapero, al capdavant d’un equip de 20 agents i que jeràrquicament depèn del director dels Mossos, Pere Ferrer, serà inspeccionar els diferents serveis policials, desenvolupar les instruccions dictades per la Direcció General de la Policia (DGP) mitjançant plans d’auditories i supervisar les millores que se’n derivin. També s’encarregarà d’avaluar els serveis i el personal per detectar, entre d’altres, possibles disfuncionalitats organitzatives, errades de formació o deficiències estructurals. Al capdavant de la DAS, Trapero, que comptarà com a número 2 amb l’actual director de l’òrgan, Marc Tortellà, també serà l’encarregat de fixar els criteris per a l’avaluació dels serveis policials que han d’aplicar la resta d’unitats de la Direcció General de la Policia.

La DAS també té encomanada la missió de proposar la definició, disseny, implantació, avaluació i millora dels sistemes de direcció i els programes de qualitat als Mossos d’Esquadra, així com donar suport a l’establiment i renovació dels objectius generals de la policia autonòmica i l’avaluació dels resultats.

Enganxat al dia a dia

Tal com va demanar el mateix Trapero quan va rebutjar el primer destí que se li va oferir, la prefectura del departament d’anàlisi de riscos (cosa que no va complaure l’excap del CME perquè el mantenia allunyat del dia a dia del cos), aquest destí el fa dependre de l’estructura operativa dels Mossos. Trapero començarà la seva nova comesa a la comissaria de les Corts dilluns. Des de fa unes setmanes, i sense atribució concreta, Trapero té despatx assignat a la comissaria de la plaça d’Espanya.

Trapero va ser rellevat el 20 de desembre, encara que el seu cessament es va coure a foc lent, i el 28 se li va oferir el primer destí. El relleu de la cúpula policial es va convertir, després de la també destitució de l’intendent Toni Rodríguez, en matèria de polèmica entre partitsen vincular-se amb una pretesa maniobra conspirativa basada en una eventual purga política per part d’ERC que tenia per objectiu encobrir casos de presumpta corrupció de l’espai postconvergent, cosa que el conseller va desmentir rotundament.